Togo: En Aucun Cas appelle à une forte mobilisation contre les charges officielles retenues contre son porte-parole

Sauf surprise de dernière seconde, le porte-parole du mouvement En Aucun Cas, Foly Satchivi, en prison depuis Août 2018 devra comparaitre ce mercredi 09 Janvier 2019 à 8h00 devant le Tribunal de Première instance de première classe de Lomé. Il devra selon la citation à prévenu qui lui a été adressée dans sa cellule à la prison civile de Lomé, répondre des faits prévus et punis par les articles 595-3, 498 et 552 al 1 du Nouveau Code Pénal.

Et comme charges retenues contre lui, le prévenu est poursuivi : "d'avoir à Lomé p/Golfe, courant mois d'août 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans les lieux ou réunions publiques soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, fait l'apologie ou directement incité à commettre des crimes et délits", "d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide des écrits publiés sur les réseaux sociaux, incité d'autres personnes à la révolte par des menaces, ordres ou signes de ralliement", et enfin, "d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une résistance violente à l'action légitime des agents de la force publique, avec cette circonstance que ladite résistance a été commise individuellement et n'a pas occasionné pour les agents de la force publique victimes, une incapacité d'assurer leur service".

En tout cas, dans un communiqué annonçant ce procès qui s'ouvre demain mercredi, En Aucun Cas appelle les Responsables de la C14 et des organisations de la société civile, artistes engagés, Étudiants, Élèves, Conducteurs, Commerçants, Revendeurs, Artisans, Enseignants, Médecins, patriotes Togolais, à une mobilisation forte et entière contre l'injustice, l'oppression et la dictature et aussi pour réaffirmer à Faure Gnassingbé, pour aller provoquer la libération de Foly Satchivi mais partant, à celle des autres détenus politiques.