Seychelles: Une campagne de sensibilisation pour les bénéficiaires des emprunts obligataires bleus des Seychelles débutera en avril

Une nouvelle campagne doit être lancée aux Seychelles pour mieux informer le public sur la première obligation bleue souveraine au monde, un instrument financier conçu pour soutenir des projets durables dans le secteur de la mer et de la pêche.

La campagne débutera au mois d'avril par le département de l'économie bleue du bureau du vice-président. «Cela impliquera différentes stratégies qui impliquent de faire le tour des districts pour parler aux pêcheurs et aux personnes ayant un intérêt pour la pêche durable», a déclaré le ministère.

Le ministère a ajouté: "Il donnera également des informations sur les domaines dans le secteur de l'économie bleue dans lesquels les gens peuvent se lancer."

L'obligation bleue souveraine a été lancée lors de la conférence «Our Ocean» à Bali (Indonésie) au mois d'octobre dernier.

Les Seychelles concilient la nécessité de développer leur économie et de protéger leur patrimoine naturel (Gerard Larose, Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

Évalué à 15 millions de dollars sur 10 ans avec des garanties de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial, l'obligation visera à soutenir la transition des Seychelles vers une pêche durable.

Les Seychelles, l'une des zones les plus touchées par la biodiversité au monde, avec une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés, concilient la nécessité de développer économiquement et de protéger son patrimoine naturel.

Lors de la conférence à Bali, le vice-président de la nation insulaire, Vincent Meriton, a déclaré que les Seychelles étaient honorées d'être la première nation à avoir lancer un instrument de financement aussi novateur.

"Le Blue Bond, qui fait partie d'une initiative combinant des investissements publics et privés pour mobiliser des ressources afin de responsabiliser les communautés et les entreprises locales, aidera grandement les Seychelles à réaliser la transition vers une pêche durable et à préserver nos océans tout en développant de manière durable notre économie bleue, Ajouta M. Meriton.

Les obligations sont des instruments financiers permettant de mobiliser des capitaux publics et privés pour des activités spécifiques pouvant générer un retour sur investissement. Les obligations bleues financent souvent le développement de pêcheries durables.

Le produit de cette obligation servira à soutenir l'expansion des aires marines protégées, l'amélioration de la gouvernance des pêcheries prioritaires et le développement de l'économie bleue des Seychelles.

Des subventions et des prêts seront également fournis par le biais du Blue Grants Fund et du Blue Investment Fund, gérés par le Fonds de conservation et d'adaptation au changement climatique des Seychelles (SeyCCAT) et par la Banque de développement des Seychelles.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont été aidées par la Banque mondiale à élaborer le Blue Bond en prenant contact avec les trois investisseurs - Calvert Impact Capital, Nuveen et Prudential.

L'obligation bleue des Seychelles est partiellement garantie par une caution de 5 millions de dollars de la Banque mondiale et soutenue par un prêt concessionnel de 5 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial, qui couvrira en partie les paiements d'intérêts de l'obligation.

Laura Tuck, vice-présidente du développement durable à la Banque mondiale, a déclaré: «La Banque mondiale est ravie de participer au lancement de cette obligation bleue souveraine et pense qu'elle peut servir de modèle à d'autres petits États insulaires en développement et pays côtiers. C'est un signe fort que les investisseurs sont de plus en plus intéressés à soutenir la gestion et le développement durables de nos océans pour les générations à venir. "

Naoko Ishii, directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial, a déclaré: «L'obligation bleu des Seychelles marque une étape importante dans notre soutien de longue date à la conservation des océans et le FEM est fier d'investir dans le développement des économies bleues nationales qui protègent le riche écosystème marin tout en soutenant la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et la création d'emplois. "

Le produit de cette obligation contribuera également au programme de gouvernance et de croissance partagée des pêches de la Banque mondiale pour le sud-ouest de l'océan Indien, qui aide les pays de la région à gérer durablement leurs ressources halieutiques et à accroître les avantages économiques découlant de leurs secteurs de la pêche.