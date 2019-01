Ile Maurice: Affaire MedPoint - Des faits et non des interprétations

«The Commission expresses reservations as to the contents of the said article which are based on incomplete information, inaccuracies and wrong interpretations.» C'est ainsi que la commission anticorruption s'explique face à l'article intitulé «MedPoint : l'indécente volte-face de l'ICAC» publié dans l'édition de l'express de ce mardi 8 janvier.

Qu'à cela ne tienne, demain, l'express décortiquera la position actuelle de la commission anti-corruption devant le Privy Council et celle qu'elle avait adoptée devant la Cour suprême lors de l'appel du procès en mai 2016. Ce, à travers des faits et non des interprétations comment tend à faire croire le communiqué de l'ICAC.