Ile Maurice: Le «High level drugs and HIV Council» voit le jour

La première rencontre du «High level drugs and HIV Council» a eu lieu ce mardi 8 janvier au Bâtiment du Trésor. Lors de cette réunion, la structure du conseil a été au centre des discussions.,

Ce conseil, préside par le Premier ministre, réunit différents acteurs du domaine. Des représentants des ONG Collectif Urgence Toxida (CUT) et Prévention Information et Lutte contre le Sida (PILS) entre autres en font parti. Les ministères de la Santé, de l'Egalité du genre, de l'Education, de la Jeunesse et le Sport ainsi que l'Attorney General sont également présents dans le conseil.

Le but du «High level drugs and HIV Council» est de mettre en application les recommendations faites dans le cadre du National Drug Control Masterplan 2018- 2020 et du National Action Plan for HIV and Aids 2017-2021. De plus, les conclusions du rapport de la Commission Lam Shang Leen seront aussi au centre des travaux.

Les ONG disposent de deux semaines pour faire leurs propositions. «On trouvera des solutions là où il y a des lacunes. On fera le monitoring pour voir si on est en train d'atteindre les objectifs fixés», a déclaré Pravind Jugnauth.

Par ailleurs, le conseil disposera de deux secrétariats. L'AIDS Secretariat opère déjà sous l'égide du ministère de la Santé, et le Drug Secretariat opérera provisoirement sous le ministère de la Défense.

leurs propositions. «On trouvera des solutions là où il y a des lacunes. On fera le monitoring pour voir si on est en train d'atteindre les objectifs fixés», a déclaré Pravind Jugnauth.

Par ailleurs, le conseil disposera de deux secrétariats. L'AIDS Secretariat opère déjà sous l'égide du ministère de la Santé, et le Drug Secretariat opérera provisoirement sous le ministère de la Défense.