Afrique: Salah, Kgatlana, Maroc - Grands gagnants des Aiteo CAF Awards 2018

L'Afrique a désigné ses meilleurs de l'année écoulée ce mardi lors des Aiteo CAF awards 2018. Dans une cérémonie riche en couleurs et en sons, Mohamed Salah a été sacré « Meilleur joueur africain » pour la seconde année consécutive.

Belle moisson également pour l'Afrique du Sud qui rate le trophée d'équipe féminine de l'année mais qui repart avec 3 distinctions dont deux pour Thembi Chrestina Kgatlana. L'attaquante des Banyana Banyana est désigné « Joueuse de l'année » et est récompensée du « Plus beau but de l'année ». Son entraineur Desiree Ellis est « Entraineur d'une équipe féminine de l'année ».

Troisième sacré d'entraineur d'équipe masculine de l'année pour Hervé Renard du Maroc. Le royaume chérifien repart également avec le trophée de meilleur espoir pour Achraf Hakim et la Fédération royale marocaine de football est honorée.

Une des curiosités de cette année, la première équipe-type africaine en collaboration avec la FifPro et désignée par les joueurs des sélections du continent. On y retrouve deux Ivoiriens avec Eric Bailly et Serge Aurier, deux Sénégalais (Sadio Mané et Kalidou Koulibaly) sans oublier Mohamed Salah.

Tout le palmarès

Meilleur Joueur Africain de l'année: Mohamed Salah (Egypte)

Meilleure Joueuse de l'année: Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

Plus beau but de l'année: Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

Joueur espoir de l'année: Achraf Hakimi (Maroc)

Équipe nationale masculine de l'année: Mauritanie

Équipe nationale féminine de l'année: Nigeria

Entraîneur équipe féminine de l'année: Desiree Ellis (Afrique du sud)

Entraîneur équipe masculine de l'année: Hervé Renard (Maroc)

Meilleur président de fédération de l'année: Faouzi Lekjaa (Maroc)

Platine Award: Macky Sall (Président du Sénégal)

Onze-type CAF/FIFPro: Denis Onyango (Ouganda) - Serge Aurier (Civ), Mehdi Benatia (Maroc), Eric Bailly (Civ), Kalidou Koulibaly (Sénégal) - Thomas Partey (Ghana), Naby Keita (Guinée), Ryad Mahrez (Algérie) - Sadio Mane (Sénégal), Aubameyang (Gabon), Mohamed Salah (Egypte)