Congo-Brazzaville: 16e édition des Sanzas - Neuf créateurs récompensés, Beethoven élevé au rang de Grand Officier

La manifestation s'est déroulée le week-end dernier, au mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, sous les auspices du ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo.

Dans son mot de bienvenue, la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de Brazza, Bélinda Ayessa, a indiqué que les Sanzas étaient devenus un rendez-vous désormais classique du monde de la culture; l'événement consacrant la fascination des Congolais à l'égard de ceux qui les conduisent dans les méandres de la vie culturelle. Chroniqueurs, promoteurs et initiateurs culturels, autant des traits nominatifs pour dire la magie de la création dont le mode d'expression embrasse tout à la fois la sculpture, la peinture, le cinéma, le théâtre, la musique, etc. « C'est donc la culture au pluriel qui invite tous à voir le monde comme un creuset de créativité et de reconnaissance de notre diversité », -t-elle déclaré.

« La cérémonie qui a lieu ici et maintenant, s'allie à la mouvance de ce que le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza s'honore d'activer chaque fois qu'il est question de la culture, de la mémoire de notre pays ; de la rencontre des idées, de la promotion de notre patrimoine », a-t-elle ajouté.

Beethoven Henri Germain Yombo élevé au rang de Grand Officier dans l'Ordre du dévouement congolais

L'autre temps fort de la seizième édition des Sanzas a été la réception à la dignité de Grand Officier dans l'Ordre du dévouement congolais. C'est le colonel Norbert Okiokoutina, grand chancelier des ordres nationaux, qui a fait porter l'insigne à la dignité à Beethoven Henri Germain Yombo.

L'heureux récipiendaire a remercié le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, grand maître des ordres nationaux, pour cette distiction. « Excellence monsieur le président de la République, vous ne distribuez pas ces distinctions honorifiques aux citoyens de la République aux destinées desquelles vous présidez en père de la nation, une et indivisible, par une ruse d'un homme à la quête de suffrages. Plutôt, vous prenez le temps d'observer, d'apprécier, de mesurer, d'évaluer l'effort des citoyens de notre généreuse République et avec la patience, la science, le silence de votre lucide expérience, vous décidez en toute souveraineté d'élever ces femmes et hommes dont l'œuvre parle à votre cœur... », a -t-il déclaré.

Le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, a félicité Beethoven Henri Germain Yombo d'avoir organisé cette activité en dépit de la dureté des temps. Il a promis de continuer à apporter son soutien aux Sanzas- le trophée des créateurs.

Les récipiendaires de la 16e édition des Sanzas- Le trophée des créateurs

Sculpture : Alphonse Tsana ;

Peinture : Cédric Ngouoni ;

Mode : Éric Kanga ;

Cinéma : Michael Thams'y ;

Théâtre : Weilfar Kaya ;

Musique : Kevin Mbouandé ;

Littérature : Winner Dimixsion P, ;

Promotion culturelle : Esther Ayissou Gayama ;

Prix spécial du jury : Cegra Karl.