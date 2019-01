Congo-Brazzaville: Distinction - " Congo Stories" désigné meilleur livre d'Amazon du mois de décembre

L'ouvrage " Histoires du Congo: combattre cinq siècles d'exploitation et de cupidité" est coécrit par l'écrivain américain primé, John Prendergast, et le Congolais Fidel Bafilemba, avec des photos prises par l'acteur américain Ryan Gosling, la préface de Soraya Aziz Souleymane et la contribution de Chouchou Namegabe.

Fidel Bafilemba, Ryan Gosling, Chouchou Namegabe et John Prendergast ont parlé de "Congo Stories", le 10 décembre dernier, aux Etats-Unis, à la librairie The West Hollywood. Cet ouvrage a été désigné meilleur livre dans les catégories « Biographies et mémoires, histoire et non-fiction ». Le livre de trois cent cinquante-deux pages, publié le 4 décembre 2018, relate également l'histoire de la vie du Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018.

Il se propose de relater la manière dont la population et les ressources de la République démocratique du Congo (RDC) ont été utilisées au cours des cinq derniers siècles pour construire, développer, faire progresser et protéger les États-Unis et l'Europe. En outre, il souligne le prix dévastateur que le Congo a payé pour ce soutien. Cependant, explique-t-on, la manière dont le monde traite avec le Congo est finalement en train de changer et le livre raconte les histoires remarquables de ceux qui, au Congo et aux États-Unis, ont dirigé cette transformation.

Pour rédiger cet ouvrage, Ryan Gosling et John Prendergast se sont rendus en RDC pour documenter certaines des histoires non seulement des éminents Congolais qui construisent un meilleur avenir pour leur pays mais également des jeunes Congolais qui surmontent d'énormes difficultés simplement pour aller à l'école et prendre soin de leurs familles.

" Congo Stories" parle l'époque précoloniale, l'occupation belge, l'indépendance de 1960 et la situation actuelle sous la présidence de Joseph Kabila. L'ouvrage aborde de nombreux aspects, de la vente d'esclaves envoyés travailler dans les plantations américaines à l'exploitation continue des nombreuses ressources naturelles du pays : caoutchouc et ivoire au début du siècle dernier, uranium pour développer la bombe atomique et, aujourd'hui, l'étain, le tantale ainsi que le tungstène utilisés dans les téléphones et ordinateurs portables ou le cobalt, essentiel aux batteries des voitures électriques.

Des perspectives sur la RDC

À travers les photographies de la vie quotidienne congolaise de Ryan Gosling, les profils d'activistes héroïques congolais dressés par Fidel Bafilemba et les récits de John Prendergast sur l'histoire extraordinaire et les mouvements sociaux en évolution qui relient directement le Congo aux États-Unis et à l'Europe, explique-t-on, "Congo Stories" ouvre des perspectives sur l'histoire, les gens, les défis , les possibilités et les mouvements qui pourraient changer le cours du destin du Congo.

John Prendergast est le cofondateur d'« Enough project » au Center for american progress dont l'objectif est de construire un mouvement pour mettre fin au génocide et aux crimes contre l'humanité. Enough Project se concentre sur les crises au Soudan, dans l'est du Congo et dans les zones d'Afrique touchées par l'Armée de résistance du Seigneur.

Ryan Gosling, acteur canadien de 38 ans, collabore avec Enough Project depuis dix ans. C'est en 2008 qu'il a effectué un voyage dans le nord de l'Ouganda avec et John Prendergast, suivi, deux ans plus tard, d'un voyage dans l'est de la RDC, qu'ils ont sillonné en compagnie de Fidel Bafilemba. C'est à l'occasion d'un deuxième séjour en RDC, des années plus tard, qu'a émergé l'idée d'un ouvrage regroupant les travaux respectifs des trois hommes.