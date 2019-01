Congo-Brazzaville: Cinéma - L'avant-première de "Trouble" commence dans la ville océane

Produit par SM Studio Film, le film du réalisateur congolais, Dan Scott, sera projeté le 27 janvier, à Oken Palace à Pointe-Noire, puis le 1er février à MTN House Movies à Brazzaville.

Joué par trois acteurs, notamment Imelda Maboueki, Michael Thamsy et Mira Loussi, "Trouble" est un film novateur dans sa conception et sa réalisation. Les images et le scénario bouleversants rendent encore plus attrayant et vivant le film magnifié par la touche technico-artistique de Dan Scott et l'apport du réalisateur Michael Gandoh qui en assure la direction artistique, sans oublier les autres intervenants dans cette première œuvre cinématographique de Dan Scott.

Le synopsis : après un pique nique en amoureux, à l'abri des regards, Dalhia et Stéphane font face à une situation horrible. Action, émotion, suspense s'imbriquent dans ce film qui sans nul doute sera l'attraction du septième art en 2019 au Congo.

Le réalisateur Dan Scott est né à Brazzaville. Passionné des jeux vidéo, il a voulu faire carrière dans la conception de ces jeux. Seulement, il n'a pu assouvir sa passion pour diverses raisons et s'est tourné alors dans la réalisation des clips vidéo. Depuis 2009, son talent et son culot rencontrent l'assentiment de nombreux musiciens qui le sollicitent pour la réalisation de leurs clips. Avec joie, il s'y adonne en apportant toujours sa touche technique et ses connaissances en la matière. Autodidacte, chercheur sur la toile et travailleur infatigable, il se perfectionne chaque jour pour ne pas être à la traîne dans cet exigeant métier de réalisateur. Dan Scott vit actuellement à Pointe-Noire.