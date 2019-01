Madagascar: Andry Rajoelina - Nouveau Président de la République

Le vainqueur officiel du second tour entend être « le Président de tous les Malagasy », comme il l'a réitéré hier, à l'Arena Ivandry où il a adressé ses remerciements à tous ceux et toutes celles (politiciens, journalistes, artistes... ) qui ont contribué à sa victoire, ainsi que la HCC et son adversaire. Il n'a pas manqué non plus de remercier son épouse Mialy qui est la nouvelle Première Dame.

« Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est proclamé élu Président de la République. Il prendra ses fonctions à partir de sa prestation de serment en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle. Conformément à l'article 48 de la Constitution, la passation officielle du pouvoir se fera entre le Président sortant et le Président nouvellement élu en présence du Chef de l'Etat par intérim ».

Egalité parfaite. Telle est la teneur de l'article 32 de l'Arrêt n°01-HCC/AR du 8 janvier 2019 portant proclamation des résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle du 19 décembre 2018. Avec 2.586.938 voix (55,66%) pour Andry Nirina Rajoelina ; Contre 2.060.847 voix (44,34%) pour Marc Ravalomanana. Force est de constater que les résultats officiels proclamés hier par la HCC sont quasiment identiques aux résultats provisoires publiés le 27 décembre dernier par la CENI qui créditaient respectivement le candidat numéro 13 de 2.587.035 voix (55,66%) et le candidat numéro 25 de 2.061.051 voix (44,34%). Egalité parfaite en termes de pourcentage.

Bulletins pré-cochés. Les 305 requêtes n'ont pas influé sur les résultats officiels proclamés par la HCC qui a déclaré irrecevable ou sans objet ou infondés bon nombre de recours. Et ce, pour différents motifs, entre autres, pour défaut de copie légalisée de la carte d'électeur ; pour absence de qualité du requérant; pour le caractère sans objet de la requête... Le juge électoral a notamment souligné que « la CENI n'a observé aucun bulletin pré-coché lors de l'acheminement des bulletins vers les bureaux de vote, que les vérifications par les électeurs, observateurs, délégués de candidat, font état de bulletins vierges à l'ouverture du scrutin, que la double signature des bulletins uniques constitue un système d'identification supplémentaire ».

Disqualification. La HCC considère également que l'apposition du numéro de série sur le bulletin unique « n'est pas le seul élément de sécurisation prévu par la loi pour fiabiliser les opérations de vote ; que la seule impression du numéro sur les souches a été retenue pour préserver le secret du vote ». Tout cela a amené le juge électoral à rejeter les demandes d'annulation des opérations électorales de certains districts déposées par le candidat Marc Ravalomanana. La requête en disqualification de ce dernier a été aussi rejetée faute de preuve.

De toute façon, quand bien même il n'aurait pas été disqualifié, il a perdu la course à la magistrature suprême. S'il n'y pas eu de « Krismasy Fandresena » le 25 décembre 2018 pour le candidat numéro 25, la date du 8 janvier 2019 n'a pas non plus fait le bonheur de Ravalo qui a fait montre de fair-play hier, en venant serrer la main du nouveau Président de la République élu. Signifiant ainsi devant la communauté internationale et les Malagasy qu'il accepte sa défaite. Reste à savoir si les ultras du K25 vont faire de même en faisant leur, le « mionona fotsiny ihany ».