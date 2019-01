Afrique: Aiteo CAF Awards 2018 - Réactions des nominés et des gagnants

Mohamed Salah : "Je suis fier et très honoré d'être désigné pour la 2-ème fois. Ce n'était pas évident, pour la première fois, on me disait que ça n'allait pas passer et c'est fait et cette année, il a fallu confirmer et c'est bien. Enfant, je rêvais déjà de Ballon d'or mais en gagner deux en deux années consécutives, c'est vraiment immense.

Ces titres je vais les partager avec tous ceux qui ont contribué à ma formation de footballeur, mes éducateurs. Ma joie est encore plus grande avec la désignation de l'Egypte comme pays organisateur de la prochaine CAN. Avec l'aide du public, nous viserons un 8-ème sacre pour notre pays qui a déjà gagné sept titres de champion d'Afrique. Et ce serait bien de voir le public revenir en masse dans les stades et permettre ainsi un nouveau cycle de victoires".

Thembi Kgatlana : meilleure joueuse et auteur du plus beau but : "Je vais dire toute ma fierté d'avoir remporté ces deux titres, le titre de plus joli but est d'autant plus remarquable que je l'ai remporté en toutes catégories. C'est un grand honneur et surtout une grande fierté. Ces deux titres appartiennent aussi à tous les éducateurs et tous les entraîneurs qui se battent pour la promotion du football féminin en Afrique du Sud."

Sadio Mané : "Je ferais tout mon possible pour remporter le trophée de meilleur joueur l'année prochaine, je ne vais rien lâcher et soyez-en surs je vais me battre pour cela. Mais il faut féliciter le vainqueur et sur le plan collectif, notre entente est très bénéfique pour Liverpool qui vise le titre de champion (en Angleterre) et la victoire en Ligue des champions. Avec la sélection nationale, l'objectif c'est tout le peuple sénégalais qui l'attend, gagner la CAN en Egypte".