Afrique: Joueur africain de l'année - Sadio Mané, si loin et si proche du titre

Sadio Mané a une nouvelle fois fini derrière son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, pour le trophée de Joueur africain de l'année, ce 8 janvier 2019 à Dakar. Le Sénégalais, qui rêvait de triompher devant son public, semble toutefois avoir réduit l'écart avec l'Egyptien.

Pierre-Emerick Aubameyang l'avait bien compris : il n'avait que peu de chance d'être sacré Joueur africain de l'année 2018 face à Mohamed Salah. Le Gabonais, finaliste, ne s'est donc pas déplacé au Sénégal. Sadio Mané, en revanche, n'aurait manqué pour rien au monde ces Trophées de la Confédération africaine de football (CAF) organisés à Diamniadio, près de Dakar, ce 8 janvier 2019.

Devant son public, l'attaquant rêvait de triompher enfin, après avoir fini 3e pour l'édition 2016 et 2e pour l'édition 2017. Mais le Sénégalais a une nouvelle fois été devancé par son coéquipier à Liverpool, Salah. « Il a gagné et je le félicite d'avoir gagné, a réagi le milieu de terrain offensif, lors d'une conférence de presse. Je laisse les choses venir naturellement, tout en essayent de bosser comme un malade. Et je vous assure que je vais bosser encore plus ! Je vais tout faire pour gagner. C'est mon rêve de gamin ».

« Ça s'est joué à très peu de choses »

Qu'a-t-il manqué au « Lion de la Téranga » pour détrôner le « Pharaon » ? « Je pense qu'il n'est pas loin et que ça s'est joué à très peu de choses », estime Hervé Renard, au miro de Christophe Jousset. Le Français, élu entraîneur de l'année pour la troisième fois, poursuit : « Il fallait faire un choix. [... ] Et la CAF se devait de faire un choix entre les deux. »

« Sadio Mané a fait une grande saison, avec notamment dix buts marqués en Ligue des champions, souligne de son côté Habib Beye, ex-défenseur sénégalais et consultant de Radio Foot Internationale. Il a été un énorme artisan de la grande saison de Liverpool. On aurait voulu voir Sadio sacré sur son sol. Mais il est deuxième et c'est une vraie satisfaction au vu de sa saison ». Il conclut : « On voit Sadio Mané être performant tous les trois jours, que ce soit en Championnat d'Angleterre ou en Ligue des champions. Ça prouve qu'il a énormément progressé. »

Son appétit aussi a grandi en 2019, après une année 2018 marquée par une participation à la Coupe du monde avec le Sénégal : « Avec Liverpool, on va se battre jusqu'à la fin de saison pour être champions d'Angleterre et, pourquoi pas, aller en finale de la Ligue des champions et la gagner ? C'est l'objectif et le rêve de tout joueur. Quant au rêve du peuple sénégalais, c'est qu'on gagne la CAN 2019 en Egypte. Avec l'appui des supporters, on fera tout pour remporter ce trophée ».