Nigeria: Bola Tinubu prend les rênes de la campagne de Buhari

Alors que la course à la réélection s'annonce serrée, le président sortant a confié la direction de sa campagne à l'ancien gouverneur de Lagos et architecte de sa victoire en 2015.

On les disait fâchés, ne communiquant plus. La rumeur disait même que l'entourage de Muhammadu Buhari avait écarté l'encombrant Bola Tinubu. Réalisme politique oblige, l'heure est désormais au rapprochement entre le président sortant et le patron du All progressive Congress (APC).

Lundi, l'ancien gouverneur de Lagos s'est vu confier la direction de la campagne pour la réélection de Muhammadu Buhari. Il « sera totalement aux manettes », a lancé l'ancien général de 75 ans aux ténors du parti au pouvoir lors d'une cérémonie à Abuja.

Homme clé du scrutin de 2015, Bola Tinubu avait à l'époque permis au candidat du Nord de bénéficier du large bassin de voix du Sud-Ouest, bastion historique de l'APC.

Mais la course aux suffrages pour la présidentielle du 16 février prochain s'annonce cette fois-ci beaucoup plus compliquée. Et Muhammadu Buhari l'a reconnu. D'autant que le chef de l'Etat sortant, longtemps malade et souvent absent, ne peut se prévaloir d'un bilan très concluant. Que ce soit en matière de sécurité, de croissance économique ou de lutte contre la corruption, « Baba go slow », comme l'appellent les Nigérians, est sous pression.

Et face à un rival comme Atiku Abubakar, il fallait au moins la ruse de ce faiseur de rois yoruba pour mener campagne.