Algérie: Programme additionnel de mise à niveau pour les régions frontalières

Tamanrasset — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, lundi à Tamanrasset, que les régions frontalières bénéficieront d'un programme supplémentaire de mise à niveau.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile locale, au terme de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a indiqué que les régions frontalières se verront accorder un programme supplémentaire de mise à niveau, dans le cadre des programmes arrêtés, avec l'implication des différents fonds et l'accompagnement des communes leur permettant de mener les missions économiques nécessaires pour développer la bande frontalière ».

"Le gouvernement poursuivra le soutien, les efforts et la mise en œuvre des décisions sur le terrain", a lancé M. Bedoui, soulignant que "la stratégie prônée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est claire et focalise, a-t-il précisé, sur la poursuite du développement, l'amélioration des conditions de vie du citoyen en accordant toute l'importance voulue aux régions du Sud, des hauts plateaux et l'octroi de la priorité totale aux régions frontalières.

"Les populations des régions du Sud du pays aspirent à plus de décentralisation dans la gestion, chose qui a été atteinte à travers la création de nouvelles wilayas déléguées et l'extension des prérogatives des walis délégués, pour prendre en charge leurs attentes", a-t-il souligné.

Bedoui a, dans le même sillage, mis en avant l'importance stratégique que revêt la wilaya de Tamanrasset qui, a-t-il dit, constitue "dans la profondeur de l'Algérie, une fenêtre sur l'Afrique".

"Des instructions ont été données pour alimenter toutes les régions de la wilaya de Tamanrasset en gaz naturel", a-t-il encore révélé, appelant à œuvrer à "la préservation de la stabilité et des acquis réalisés".

Et d'ajouter : "Nous œuvrerons à réunir les conditions adéquates pour assurer le logement, l'emploi et la promotion de la ressource humaine dans la région, et il sera procédé au rattrapage des défaillances de sorte à garantir un développement de proximité".

"Le centre universitaire sera un jour inéluctablement promu au rang d'Université, et le développement auquel nous aspirons conduira inévitablement à un nouveau découpage administratif", a assuré le ministre en réponse à des doléances de la population locale.

De son côté, le ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a indiqué que "l'Etat accorde une grande importance à cette wilaya frontalière, se traduisant par la mobilisation d'enveloppes financières colossales consistant en l'octroi, durant la dernière décennie, d'un volume d'investissement de 103 milliards DA pour la réalisation de routes et l'ouverture d'accès".

Plusieurs doléances soulevées

Une série de préoccupations ont été soulevées par les représentants de la société civile lors de cette rencontre, et se sont articulées autour notamment de l'encadrement des structures sportives et le soutien des clubs sportifs de la région, la titularisation des travailleurs au titre des dispositifs d'insertion professionnelle dans les communes, ainsi que la création d'un institut d'agronomie au centre universitaire de Tamanrasset pour répondre aux besoins des activités agricoles dans la région.

La promotion du Centre universitaire au rang d'université, le renforcement de l'équipement des polycliniques de proximité, le subventionnement des billets de transport aérien vers les wilayas du Nord du pays, la réhabilitation de la RN-1 et la création d'un institut de formation paramédicale, sont d'autres doléances exprimées par la population locale.

Accompagné d'une délégation comprenant les ministres des Travaux Publics et des Transports et du Commerce, Abdelghani Zaâlane et Said Djellab respectivement, et de l'Inspecteur général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Omar Bouredjouane, M. Nouredine Bedoui a effectué une visite de travail de trois jours l'ayant conduit successivement à la collectivité frontalière de Tin-Zaouatine et auxcirconscriptions administratives d'In-Guezzam et In-Salah puis au chef lieu de la wilaya.

Il a inspecté, lancé et inauguré divers projets et installations socioéconomiques relevant de divers secteurs d'activités.