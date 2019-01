Togo: L'opposition extra-parlementaire en colère !

En tout cas, elle laissera éclater une nouvelle fois sa colére dans les rues de Lomé, le 12 Janvier prochain, dans les rues de Lomé au travers d'une marche.

Criant comme toujours contre ce qu'il qualifie de coups de forces du RPT-UNIR, la C14, ce regroupement de partis politiques de l'opposition désormais extra-parlementaire, selon un communiqué compte à travers cette manifestation, la première de l'après législatives du 20 Décembre dernier et de la rentrée parlementaire d'hier mardi 08 Janvier, "condamner et rejeter le coup de force électoral du 20 Décembre 2018 ; condamner les répressions barbares des manifestations pacifiques, entraînant des morts et des blessés graves ; exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute consultation électorale ; exiger l'arrêt immédiat des intimidations et harcèlements des paisibles populations qui ne demandent que l'alternance politique et l'édification de l'Etat de droit dans leur pays, le Togo ; exiger la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leur droit constitutionnel et la levée de l'Etat de siège de fait des villes de Mango, Bafilo, Sokodé, Tchamba, Kara et des quartiers de Lomé".

Cette coalition que certains annoncent se transformer en un grand mouvement citoyen dit pouvoir compter sur la population togolaise qu'elle remercie d'ailleurs pour sa "clairvoyance" et "l'affirmation" de son "amour pour notre pays, le Togo ».

Comme itinéraires pour cette manifestation à Lomé, il y aura trois points de départ, à savoir Mission Catholique d'Adidogomé, Pharmacie Nation de Totsi et Immeuble Badohoun face CNTT, et un seul point de chute, Casablanca en face de Grignotine où se tiendra un meeting.