Madagascar: Rivo Rakotovao / Ntsay Christian - Félicitations au nouveau président élu

Le Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, a adressé un message de félicitations au Président démocratiquement élu. « Les élections ont été transparentes et inclusives, et les résultats sont reconnus par tous.

Aussi, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations, et forme les vœux pour que vous puissiez mener à bien la destinée de notre pays, en tant que Président réconciliateur, et soucieux du bien commun. Que Dieu vous garde et vous accompagne dans l'accomplissement de votre noble mission au service de notre Patrie et de tout le peuple 'malagasy' », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Premier ministre Ntsay Christian réitère ses remerciements à l'endroit du peuple malgache pour la grande maturité et la sagesse dont il a fait preuve durant toute la période électorale. Il tient ainsi à le féliciter pour l'expression de son choix dans le calme au premier et au second tour de la présidentielle. Le Chef du gouvernement félicite également le nouveau Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina et lui souhaite pleine réussite dans sa mission de redressement et de développement du pays.

Il exhorte toute la population malgache à continuer dans la voie de l'apaisement jusqu'à la cérémonie d'investiture du nouveau Président et au-delà, afin de permettre au pays d'entrer en toute sérénité dans ce nouveau tournant de son histoire.