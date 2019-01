Soudan: Loi sur la protection des consommateurs

Khartoum — L'Assemblée Nationale présidée par prof. Ibrahim Ahmed Omar a approuvé le rapport du Comité des comptes, du parquet, de l'administration et du travail sur le projet de loi nationale sur la protection du consommateur aux troisième et dernière quatrième étapes présenté par le président du comité M. Isehaq Bashir.

Le rapport soulignait l'importance de la création d'un organe appelé Bureau National par une décision du président de la République pour la Protection du Consommateur et de lui conférer une personnalité juridique ainsi qu'une continuité de recette et un sceau général ainsi que le droit de recours, le rapport expliquait également les pouvoirs du Bureau et de ses autorités.

Il a déclaré que l'importance de ce Bureau et son rôle de contrôle devraient découler de la présidence de la république et que la durée de ses travaux soit de trois ans renouvelables et que son conseil d'administration coordonne la politique de ses travaux.

Le rapport précisait les obligations du fournisseur, soulignant la nécessité de déterminer clairement les données de service fournies par les prix et caractéristiques, la durée de la garantie et la non-présentation des marchandises et du stockage de manière contraire, et indiquait que les Bureaux nationaux et les agences de protection des consommateurs aux états fédérés devaient suivre et contrôler l'engagement des fournisseurs.

Il a expliqué que le Procureur général pouvait nommer des procureurs spécialisés dans les infractions liées à la Protection du Consommateur et que le chef du pouvoir judiciaire pouvait créer un tribunal spécialisé chargé d'examiner les infractions violant les dispositions de cette loi.