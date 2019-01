Madagascar: Art de la scène - « Trade Union, Epistolier » et « Eklyps » en première du « Lapihazo »

Nouvel An, nouveau départ et nouvelle plateforme. Afin de faire vivre l'expérience de la scène aux nouveaux talents, l'Institut Français de Madagascar met en œuvre son projet « Lapihazo ». Ouvrant ainsi sa scène aux jeunes talents. « Lapihazo » un rendez-vous mensuel de découverte d'artistes en devenir dans toutes disciplines des Arts de la scène confondues. Pour cette grande première, « Trade Union , Epistolier » et « Eklyps » ouvriront le rideau en guise de concert inaugural samedi.

Lauréat du Tremplin Madajazzcar 2017, ce quatuor, aussi doué qu'inventif, réunit de jeunes jazzmen de provinces qui se sont retrouvés dans la capitale pour mener ensemble une véritable aventure musicale. Depuis, la bande performe désormais sur les scènes de jazz malgaches mais aussi très présent dans le milieu musical contemporain. Quant à « Epistolier » et « Eklyps », ils sont les avenirs du rap « gasy » de la dernière génération. Ils sont les traits d'union entre le « rap ols » et « new school ».

« Epistolier » a débuté dans le slam et a participé à plusieurs avant de se tourner vers le rap. Parmi les plus demandé du moment, ce jeune rappeur/slammeur ne cesse de faire parler de lui ces quatre dernières années, grâce à son flow. Quant à « Eklyps », il s'est toujours intéressé au rap depuis tout petit, écoutant des morceaux en cachette de ses parents, mais qui l'ont inspiré pour écrire ses propres textes plus tard. « Epistolier » et « Eklyps » se sont connus sur le banc de l'école et leur amour commun de la poésie et du rap les a rassemblés pour former un duo de rappeurs, de véritables performeurs qui ont développé un style musical personnel, embarquant le public dans leur univers musical. Leurs morceaux sont considérés comme vecteur de message, notamment pour le rap. Une raison pour laquelle ils ont décidé de s'initier dans la bonne vague du rap. Chacun sur son chemin a fini par se rassembler sur la voie du rap.