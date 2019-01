Madagascar: CNaPS Sport fait le grand ménage !

Qui n'avance pas recule ! Forte de cet adage bien connu, la CNaPS Sport a opté pour le renouvellement de son effectif pour cette saison qui s'ouvre. Non sans peine, car il y a forcément des départs assez douloureux après tant d'années à passer ensemble sur les terrains malgaches et même africains.

Comme l'objectif avoué est les matches de groupe de la Ligue des champions d'Afrique, le staff technique très certainement en accord avec les dirigeants, n'a pas fait de sentiment pour renvoyer en touche des joueurs aussi mythiques tels que Feno, le défenseur central qui a du mal à avoir sa place depuis que le club s'est attaché les services de Ricky, le tour de la défense du FC Vakinankaratra.

L'icône Niasexe. Mika, le milieu tournant quitte aussi le navire sans doute parce que ces derniers temps, il avait du mal à finir ses matches alors qu'il était un élément-clé des Barea demi-finalistes du dernier COSAFA cup à Polokwane en Afrique du Sud.

Parmi les titulaires indiscutables de ce déplacement en Afrique du Sud, Ronald, l'utile latéral gauche, décroche les crampons pour laisser la place, dit-on, à un jeune truffé de talent.

Un autre icône prend aussi sa retraite en l'occurrence Niasexe qui a toujours rempli son contrat en tant que joker, mais là aussi l'arrivée d'Arnaud, le jeune attaquant de l'Ajesaia, semble avoir précipité son départ.

La cour des grands. L'autre remplaçant de marque, mais qui a dû quitter le navire n'est autre que Lanto tout aussi à l'aise dans la charnière centrale qu'au milieu et même sur les côtés. Sa polyvalence n'était plus à faire, mais l'entraîneur Tipe qui est resté aux commandes, a certainement sa raison que la raison ne connaît pas.

On sait pourtant que la tâche qui attend la CNaPS Sport pour garder son titre de champion est immense. Ses adversaires potentiels notamment Fosa Juniors et JET Mada ont également fait appel à des renforts tout comme l'AS Adema qui entend cette année jouer dans la cour des grands et qui mise sur un effectif homogène qui parvient à se trouver dans les moments difficiles.

Si le FC Vakinankatra qui s'est trouvé dans la Poule des As aura du mal à rééditer son exploit sans Ricky, Elgeco Plus doit sérieusement penser à effectuer un coup de lifting avec des joueurs qui ne sont plus tous jeunes.