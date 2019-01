Madagascar: Tennis / Championnats d'Afrique Australe - Cinq joueurs qualifiés pour les demi-finales

Les jeunes raquettes malgaches poursuivent leur belle lancée aux Championnats d'Afrique-Australe individuels et par équipes.

Cinq joueurs ont atteint les demi-finales de la compétition à l'issue des quarts de finales d'hier. En U14 garçons, seul Randy Rakotomalala s'est qualifié pour les demi-finales, si Mahefa Rakotomalala et Fenosoa Rasendra ont été éliminés. Chez les U14 filles, Randy Rakotoarilala s'est imposée face à Kaythlin Radmuth (Afrique du Sud) en deux sets à zéro, 6/0 et 6/4. Miotisoa Rasendra a aussi validé son ticket contre Mauchi Tadiwanashe (Zimbabwe) par deux sets à zéro, 6/1 et 6/1. Dans la catégorie U16 garçons, Toky Ranaivo a battu le Sud-africain, Rohan Loubser en deux sets à un, 6/4 - 3/6 et 10/5.

Il affrontera Connor Kruger de l'Afrique du Sud ce jour. En U16 filles, les sœurs Ranaivo poursuivent leur bonhomme de chemin. Narindra Ranaivo a défait Maisa Manyama (Lesotho) en deux sets à zéro, 6/0 et 6/1. Mialy Ranaivo a pris le dessus sur la Mauricienne Sarah Introcaso par deux sets à zéro, 6/1 et 6/1. Mialy disputera la demi-finale contre Khabele du Lesotho. Les épreuves individuelles et doubles prendront fin ce 10 janvier et le tournoi abordera le tournoi par équipes du 11 au 15 janvier.