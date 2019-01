Madagascar: BMOI - Un fraudeur international démasqué

La BMOI figure parmi les banques les plus fiables à Madagascar.

Les banques malgaches ne sont pas à l'abri des agissements frauduleux des escrocs internationaux. C'est le cas notamment de la BMOI qui a récemment fait l'objet d'une tentative de retraits massifs et frauduleux d'argent avec des fausses cartes bancaires, par un fraudeur international.

Pour parvenir à ses fins, le faussaire en question utilise des comptes de certains clients de la banque. Heureusement que la BMOI dispose d'un dispositif de surveillance et de sécurité monétique. Les responsables de la BMOI, en liaison avec les autorités judiciaires ont, en tout cas découvert à temps la tentative et ont pu ainsi éviter le pire. Actuellement en détention le faussaire est entendu par les enquêteurs et sera bien évidemment sanctionné selon les lois en vigueur.

En tout cas, la réaction rapide et efficace dont a fait preuve la BMOI a permis de pister à temps le délinquant international. Et de limiter ainsi les dégâts et protéger les clients de la banque. Quant aux quelques clients victimes des retraits frauduleux, ils seront intégralement indemnisés, annonce-t-on auprès de la BMOI une banque qui priorise la fiabilité de ses services et qui met un point d'honneur sur le niveau de sécurité élevé des systèmes monétiques.