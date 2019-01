Madagascar: Une nouvelle page s'ouvre avec Andry Nirina Rajoelina

Andry Nirina Rajoelina est officiellement élu. C'est une tâche très lourde qui l'attend. Il est maintenant le dirigeant de tous les Malgaches, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ont affiché leur préférence pour Marc Ravalomanana. C'est vers cette frange .de la population qu'il doit se tourner et leur montrer qu'il peut mener le pays sur la voie du développement. Il doit donc apaiser toutes les tensions qui sont nées durant cette élection et mener le pays sur la voie de l'apaisement.

Le discours du président de la HCC à la fin de la cérémonie montre le chemin à suivre après cette élection présidentielle. « Il faut redonner toute son importance à la culture malgache et faire retrouver à Madagascar la place qu'elle mérite ». L'adresse faite au nouveau président ne lui laisse aucune échappatoire et c'est un challenge très important qu'il doit relever.

Pour réussir, il doit relever de nombreux défis et ne pas dormir sur les lauriers de cette victoire qui peut être trompeuse. C'est en homme d'Etat qu'il doit maintenant se comporter. La campagne présidentielle appartient au passé et avec elle, les promesses parfois irréalistes. Il doit se confronter à la dure réalité du pouvoir et s'attaquer aux problèmes des Malgaches.

Il doit s'ouvrir à toutes les forces vives de la Nation et non pas se cantonner à son cercle proche. On a vu qu'il n'y a pas de véritable effusion de joie à la fin de la cérémonie. Le nouveau chef de l'Etat a eu le triomphe modeste. Le cortège qui l'a mené à l'ARENA Ivandry ne ne s'est pas déplacé de manière bruyante.

La joie de la victoire s'est célébrée entre proches. Une nouvelle page de l'histoire de la République malgache est en train de s'ouvrir. Andry Nirina Rajoelina saura-t-il négocier le tournant que le pays va prendre ? C'est en tout cas ce que tous les citoyens souhaitent pour le bien être des générations à venir.-