Gabon: Ong Malachie - Plus d'une décennie au service de l'humanité

interview

Plus d'une décennie au service de l'être humain, l'Ong Malachie expose les solutions, qui selon sa présidente Pépécy Ogouliguendé, contribuent à relever les défis du développement durable du Gabon en particulier et de l'Afrique en général dans une dynamique mondiale.

Elle a accordé une interview à Gabonews. L'Interview dans laquelle, elle appelle à l'union des filles et fils du Gabon, à la solidarité, à la paix et surtout à l'unité pour un Gabon Un et Indivisible.

Bonjour madame Ogouliguendé ! Vous êtes la présidente de l'Ong Malachie. C'est quoi Malachie et pourquoi Malachie ?

Bonjour Gabonews, Bonjour chers lecteurs. Merci pour cette tribune et pour votre accompagnement à l'ONG Malachie.Notre ONG est aujourd'hui une solution qui contribue à relever le défi du développement durable du Gabon en particulier et de l'Afrique en général dans une dynamique mondiale.Pourquoi Malachie ? (Rire)Malachie est une vision du monde que je caresse depuis ma plus tendre enfance. Un monde où nos rêves et nos ambitions intègrent le bonheur d'autrui, un monde où la pauvreté n'est pas une fatalité mais où chacun a les moyens de subvenir à ses besoins élémentaires. Malachie pour le choix de l'action concrète au détriment de la plainte, la délation et l'attentisme. Malachie pour semer une graine d'amour, de solidarité et de partage dans toutes les vies que nous rencontrons.

Votre Ong milite pour la solidarité, l'entraide, le partage, comment expliquer cet élan d'humanisme ?

Peut-on expliquer pourquoi on veut le bonheur autour de nous ! Malachie est une somme d'hommes et de femmes épris d'amour, d'amour du prochain. Malachie c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, qui rassemble tous ceux et celles qui s'y engagent pour défendre les valeurs que nous incarnons.

L'Ong Malachie a 10ans.Quel bref bilan peut-on faire de cette décennie ?

L'ONG Malachie a exactement 11 ans désormais. Le Bilan que je peux faire est un triptyque qui se résume à une équipe engagée et motivée à qui je dis merci ici, des partenaires qui nous font de plus en plus confiance et de nombreuses familles impactées. Nous avons renouvelé le Bureau exécutif l'an dernier et la nouvelle énergie de la jeunesse conjuguée à l'expérience des anciens augure 10 ans de plus à l'ONG Malachie. Nous allons prochainement mettre à disposition du public un interface web (www.ongmalachie.com) pour que vous puissiez suivre notre fil d'actualité et apporter vos contributions. Notre page Facebook vous renseigne sur tout ce que nous faisons (www.facebook.com/ONGMALACHIE).

2018 vient de passer le témoin à 2019.Quels sont vos vœux pour le Gabon en général et les autres en particulier ?

Chaque année est une grâce de plus pour accomplir notre destinée. Rien n'est jamais perdu, tout est à construire. Nos défis actuels sont nos témoignages de demain. Nous devons nous investir, nous engager personnellement pour réussir notre vie. Je ne peux clore mon propos sans rappeler la place primordiale de la Foi en Dieu dans la réalisation de cette œuvre qui a déjà impactée des milliers de personnes à travers le monde avec la contribution de nombreux partenariats et des actions concrètes à fort impact. Pour 2019 encore plus d'engagement pour le changement positif et l'accompagnement des plus vulnérables.J'appelle à l'union des filles et fils du pays, à la solidarité, à la paix et surtout à l'unité pour un Gabon un et indivisible. L'Éternel protège nos vies. Bonne et heureuse année 2019.