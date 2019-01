Algérie: Biskra - Une production "record" de 177.000 quintaux d'olive réalisée

Biskra — La wilaya de Biskra a réalisé une production oléicole qualifiée de "record" de 177.000 quintaux de différents types d'olive au cours de cette saison agricole, avec une augmentation de près de 25.000 quintaux comparativement à la saison précédente, a indiqué mardi, le directeur des services agricoles (DSA).

La cueillette des olives, tous genres confondus, notamment les variétés de Chemlale et Sigoise, les plus répandues dans cette région, s'est déroulée dans un climat favorable et dans des conditions appropriées, a assuré M. Mohamed Bourahla, précisant que la production réalisée a dépassé les prévisions, estimées à 174.000 quintaux.

La production de l'huile d'olive a atteint 7.700 hectolitres, avec 700 hectolitres de plus comparée aux prévisions, a souligné le responsable qui a précisé que 53.000 quintaux d'olives étaient destinés à la production de l'huile d'olive.

L'entrée en phase de production de nouveaux oliviers a contribué à l'augmentation de la production oléicole, a fait savoir la même source, assurant que le nombre total d'oliviers en production a été estimé, au cours de cette saison, à plus de 750.000 arbres et ce, à travers plusieurs régions de la wilaya, notamment Ain Zaatout, Loutaya, Dossen, Zeribet El Ouedi et Ain El Naga.

Biskra compte cinq (5) unités de trituration d' olives, dont un pressoir moderne d'une capacité de production de 9 tonnes/jour ainsi que quatre (4) autres traditionnels, d'une capacité de production de 32 quintaux par jour, a relevé le DSA de Biskra, estimant que ces moyens matériels peuvent répondre à la demande des agriculteurs en manière de production de l'huile d'olive.

Le nombre d'oliviers dans la wilaya de Biskra dénombré par les services agricoles a été établi à 1,2 million d'arbres, répandus sur une superficie globale de plus de 4.500 hectares, a-t-on noté.