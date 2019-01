Algérie: Semaine du patrimoine amazigh à Khenchela - Lancement des festivités de la 2ème édition à El Mehmel

Khenchela — Les festivités de la 2ème édition de la semaine du patrimoine amazigh ont été lancées, mardi soir, dans la commune d'El Mehmel, wilaya de Khenchela, à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2969.

Organisées au centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) des frères Daoud de la commune d'El Mehmel, en présence des autorités locales et d'un grand nombre de citoyens, les festivités ont été entamées par l'inauguration du fronton de ce centre en langue amazighe, par le wali Kamel Nouicer, suivies de spectacles folkloriques et de fantasia animés par des troupes locales.

D'autres activités ont été abritées par la salle omnisports du chahid Kaddour Zeroual Benmohamed, où les troupes "les filles de Djerjer" de Tizi-Ouzou et "Takouba in Meghl" de Tamanrasset ont présenté des spectacles folkloriques qui ont ravi le public présent, en plus d'un mariage traditionnel avec les coutumes et les traditions chaouis de la région par l'association "Noudjoum El Aourès".

Mme Herrag, présidente de l'association "les filles de Djerjer", a exprimé, à cet effet, sa joie de participer à cette manifestation, soulignant "l'importance de célébrer le nouvel an amazigh pour les générations futures".

Au cours de la cérémonie d'ouverture de cet évènement, de nombreux chercheurs, artistes et intellectuels ont été également honorés par le wali, dont le chercheur Messaoud Kadjouf, le poète Bachir Adjroud et l'artiste Said Ladjridi.

La première journée de la semaine du patrimoine amazigh a été clôturée par un concert chaoui animé par le doyen de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher, qui a enflammé en compagnie de Tahar Yaakoubi, Djamel Nadhir et Achour Leghmassi les gradins de la salle omnisports.

Dans une déclaration à l'APS, Abdelhamid Bouzaher a affirmé, à l'issue du spectacle, que la semaine du patrimoine amazigh, organisée à Khenchela pour la deuxième fois consécutive, est une "importante étape pour sensibiliser à nouveau la société algérienne sur son identité amazighe".

La semaine du patrimoine amazighe se poursuivra à travers les différentes communes de la wilaya de Khenchela jusqu'au 12 janvier en cours, avec la programmation de plusieurs activités organisées par les services de la wilaya en coordination avec les directions de la culture, de la jeunesse et des sports ainsi que celle du tourisme et de l'artisanat.