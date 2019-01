Algérie: Laghouat - Lancement des festivités officielles de célébration du nouvel an amazigh

Laghouat — Les festivités officielles marquant la célébration du nouvel amazigh (Yennayer 2969) ont été lancées mardi depuis Laghouat, en présence du secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

Une large exposition d'artisanat traditionnel (tapisserie, bijouterie, poterie et habit traditionnel) a été organisée à la Maison de la Culture "Tekhi Abdallah Benkeriou", avec la participation d'exposants issus d'une dizaine de wilayas.

Le Secrétaire général du HCA a affirmé, à cette occasion, que la célébration cette année vient raffermir les liens d'unité entre les différentes régions du pays et fêter "notre référentiel national et civilisationnel riche et diversifié" et concrétiser la "synergie sociale".

M. Assad a annoncé, par la même occasion, l'installation prochaine de l'Académie algérienne de la langue amazighe qui a "traversé diverses étapes nécessaires en terme de préparation, au plan juridique, pour la fondation de cette instance qui regroupera un panel de chercheurs, de spécialistes et d'académiciens".

Cette académie œuvrera, en coordination avec le HCA, à la promotion de la langue amazighe et l'aménagement des conditions objectives pour cela, en plus de l'accompagnement et la mobilisation afin d'aplanir les problématiques en suspens, avec un objectif de construire une langue aux critères unifiés et l'élaboration d'un glossaire de référence, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, des actions seront orientées vers l'ouverture aussi de représentations du HCA au niveau des wilayas, en plus d'intensifier l'action pédagogique afin de valoriser les efforts de l'Etat en matière de généralisation graduelle de l'enseignement de la langue amazighe, a ajouté M.Assad, en signalant sa présence actuellement dans 44 wilayas, avec un total de 344.000 élèves et 2.757 enseignants, et devant toucher les autres wilayas à la prochaine rentrée scolaire.

Auparavant, une convention entre l'Université Amar Thelidji et le HCA a été cosignée au siège de l'Université par M. Si El Hachemi Assad et le Pr Djamel Benbartal, et vise la coordination sur certaines questions d'intérêt commun en vue de permettre aux enseignants universitaires de prendre part aux séminaires et rencontres scientifiques, notamment dans les volets liés à l'Histoire.

Le Secrétaire général du HCA a procédé, par ailleurs, à l'inauguration d'une enseigne en caractères Tifinagh à l'école primaire "Chahid Rouane Benharzallah", à la cité des 600 logements à Laghouat, avant de donner à la salle de cinéma "Mzi" le coup d'envoi de la semaine du film amazigh et d'assister à une partie du film "Lalla N'soumer" de Belkacem Hadjadj.

Les festivités se poursuivent dans la wilaya de Laghouat à travers un riche programme d'activités artistiques et culturelles et traditionnelles reflétant le patrimoine authentique de la région et sa dimension nationale.