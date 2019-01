Afrique: Quand le président de la CAF provoque la colère des Algériens !

Ahmad s'offre une grosse polémique à Dakar. En marge de l'annonce de l'Egypte comme pays hôte de la CAN 2019, le président de la CAF (Confédération africaine de football) s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes en zone mixte. Jusqu'à une interrogation d'un journaliste algérien.

Ce dernier questionnait sur la difficulté désormais pour la CAF de trouver des pays hôtes de la CAN depuis que la compétition a été portée à 24 équipes. Le responsable malgache s'emporte. « Arrêtez avec ça. Ne nous considérons pas en tant qu'Africain comme nous sommes les plus pauvres de tous. Respectez nous les Africains« , a indiqué Ahmad avant de lâchez à l'endroit du confrère: « peut-être parce que vous êtes blancs ! Arrêtez ça. Nous sommes fiers d'être Africains et je vous garanti que nous pouvons organiser. Un pays peut organiser la CAN (... )«

« C'est ça qui m'énerve. Si vous êtes pas fiers d'être Africains, moi je suis fier d'être Africain« , a conclu Ahmad. Une réaction qui a provoqué l'indignation de nombreux Algériens sur les réseaux sociaux. Florilège.

Quel manque de professionalisme du president de la caf. On le met face a la réalité et limite il sort le totem racisme. Quant on a pas d'arguments on trouve l'excuse de facilité. INCOMPETENT.-- Djam (@djamnet) 9 janvier 2019

Des propos scandaleux et intolérables du président de la CAF qu'il faut dénoncer !-- ziani morad (@zianika) 8 janvier 2019