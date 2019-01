Afrique: Aiteo CAF Awards 2018 - Sadio Mané déçu mais pas abattu

Finaliste pour la troisième année consécutive, Sadio Mané passe encore à côté du Graal. L'attaquant sénégalais a encore terminé 2è du classement du Meilleur joueur africain de l'année » aux Aiteo CAF awards 2018 derrière son coéquipier en club, Mohamed Salah.

3è en 2016, 2è en 2017, l'ancien du FC Metz a encore fini derrière le lauréat mardi à Dakar. « Il a gagné et je le félicite d'avoir gagné. Je laisse les choses venir naturellement, tout en essayent de bosser comme un malade. Et je vous assure que je vais bosser encore plus« , a confié Mané après la cérémonie.

Avec la motivation dès cette année. » Avec Liverpool, on va se battre jusqu'à la fin de saison pour être champions d'Angleterre et, pourquoi pas, aller en finale de la Ligue des champions et la gagner ? C'est l'objectif et le rêve de tout joueur. Quant au rêve du peuple sénégalais, c'est qu'on gagne la CAN 2019 en Egypte. Avec l'appui des supporters, on fera tout pour remporter ce trophée« , a ajouté Mané.