Tunisie: A quitte ou double...

Dans les deux autres matches retour, les débats semblent plus équilibrés. CA-JSK et ESS-ESG ne devraient pas se jouer à sens unique. A l'aller déjà, les matches ont été «tactiques» avec des détails qui ont fait la différence. L'ESG de Mouhli joue une ESS rajeunie et vidée de ses joueurs d'expérience. La nouvelle équipe montée ne manque pas de talents (joueurs extérieurs toujours), mais manque de rodage. Tout est possible pour cet acte 2. De même pour le match CA-JSK qui demeure la vraie attraction du jour. Le CA reste vigoureux malgré les changements opérés. Ezzahi, les frères Lehmaïer affrontent une JSK emmenée par de jeunes et talentueux joueurs comme Dhif et Jaouadi. Cela devrait se jouer jusqu'aux derniers paniers.

Le bonus

Le match retour ESR-SN pour l'octroi du bonus est une répétition avant le play-off. Les Radésiens restent avantagés, eux qui n'ont pas perdu le moindre match depuis le début du championnat. En face, le SN retrouve son vrai statut, celui d'une équipe qui joue les premiers rôles après des saisons de mauvais résultats. Ce genre de matches va leur faire du bien.

Programme

Gorjani

18h00 : CA-JSK

Palais des sports

18h00 : JSM-USM

Ezzahra

18h00 : EZS-DSG

Sousse

18h00 : ESS-ESG

Radès

18h00 : ESR-SN