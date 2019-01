Tunisie: ST - Sur la même lancée

«Nous sommes déterminés à confirmer notre élan face à l'ESS, encore en rodage. La trêve a été bien remplie. Et les renforts sont là pour nous donner le plus escompté», a souligné Mohamed M'kacher.

Mais attention, en face, les Etoilés ne l'entendent pas de cette oreille, d'autant qu'ils évoluent at home. Les Stadistes ont bien travaillé pendant cette longue trêve hivernale, en effectuant un stage à Sousse et au Bardo.

L'entraîneur du ST, Mohamed M'kacher, saura certainement trouver les mots justes pour motiver davantage ses joueurs. La solidarité des Stadistes entre eux sur le terrain est un atout important dans ce genre de rendez-vous. Le match retard d'aujourd'hui face à l'Etoile est important pour le groupe et pour les nouveaux renforts. L'équipe doit confirmer sa dernière victoire face au CSHL pour rester à l'abri des mauvaises surprises, surtout qu'elle aura à jouer d'autres rencontres importantes face à l'USM, l'EST et le CA.

Retour de Khmiri et Sfaxi

A l'occasion de ce classique, le staff technique stadiste pourra se réjouir de la récupération de l'international olympique Jassem Khmiri, complètement rétabli de sa blessure, et de son buteur Sfaxi, qui a purgé sa suspension de trois matches, et ce, après son mauvais comportement face à l'USBG.

«Nous sommes sereins. Nous avons bien travaillé pendant cette trêve. Les nouveaux sont aussi motivés que les anciens, et ce, pour nous redonner un second souffle après le départ de Besson et de Moubarek. Nous sommes déterminés à surprendre les Etoilés chez eux», a souligné le défenseur latéral Belakrimi.

La formation bardolaise évoluera, à cette occasion, au grand complet avec Amdouni dans des bois, Ben Ali, qui va quitter le ST pour le CSS à la fin de la saison, et Belakrimi qui occuperont respectivement les flancs droit et gauche de la défense pour encadrer les axiaux composés par le revenant Khmiri et Bnina.

Devant, Hadda, Hammami appuieront, en tant que milieux défenseurs, Junior et Homri dans le rôle de relayeurs. Ces deux derniers alimenteront du mieux possible le duo d'attaque Sfaxi-Chikhaoui.

Les nouvelles recrues seront prêtes pour faire leur entrée au cours du match, et ce, pour aider leurs coéquipiers à surmonter les obstacles.