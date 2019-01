Tunisie: Comment l'armée tunisienne a fait fleurir le désert

Là fut la plus belle bataille engagée par notre armée dont la première mission est, depuis toujours, d'apporter aide et soutien aux populations. Là fut sa plus belle victoire : défier les aléas de la nature, transformer en trente ans un environnement hostile en un jardin fleuri.

Faire de Rjim Maâtoug une zone agricole et urbaine, des oasis, des villages. Pour parler en chiffres, le complexe agro-urbain est composé essentiellement de six oasis, d'une superficie totale de 2.500 hectares de dattiers, chacune jumelée avec un village doté des infrastructures de base. 7.000 habitants dont la majorité sont des nomades sédentarisés. Aujourd'hui, on y cultive les meilleures qualités de Deglet Ennour, mais on y parle de tourisme saharien, et de plus en plus d'énergie solaire.

Un sénateur américain en visite dans la région avait un jour rendu hommage à cette réalisation : «Alors que toutes les armées du monde sont engagées dans une course aux armements, et rêvent de victoires, l'armée tunisienne est en train de remporter des victoires sur le désert».

Rjim Maâtoug est la plus belle illustration de ce que l'impossible n'est pas tunisien.

En ces jours belliqueux, en ces temps chahutés, la parution d'un livre consacré à la plus belle des batailles, aux éditions Leaders, prouve que l'armée peut encore nous faire rêver.

Ce livre, abondamment illustré, réunit des témoignages et des récits de ceux qui ont vécu et participé à ce qui fut une véritable épopée. Mais il se veut surtout un hommage rendu à tous ceux qui rendirent ce rêve réalité.