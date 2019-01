Tunisie: ESS - Se remettre en selle

Ce faisant, l'exécutif étoilé a déjà entériné le nouveau visage de l'ESS. Roger Lemerre est déjà à pied d'œuvre et il devra proposer du neuf cet après-midi dans le cadre du choc ESS-ST comptant pour la 12e ronde de L2. Endosser ses nouvelles fonctions tout en sachant qu'entraîner l'Etoile n'accorde aucune période «probatoire», le technicien français, champion du monde (adjoint de Jacquet), champion d'Europe et d'Afrique, en connaît un rayon sur la pression, l'exigence de résultats, et surtout les attentes d'un public passionné et inconditionnel.

Sur ce, avant de survoler l'avant-match ESS-ST, rappelons que le plateau technique, nouvellement intronisé, aura sous sa coupe tout le volet football de l'ESS. Ces changements au sein de la sphère étoilée permettront à n'en point douter d'affronter les prochains défis du club avec sérénité et confiance.

D'ailleurs, même le recrutement sera placé sous la coupe du staff technique, ce qui n'est pas à dédaigner en cette période de marché d'appoint. Du point de vue global, il n'y a donc aucune ambiguïté ni confusion entre les acteurs du volet technique étoilé.

Ben Aziza et Boughattas en ballottage

Les responsabilités sont clairement définies et personne n'empiètera sur les plates bandes de l'autre.

Quant au head-coach, il apportera ses qualités reconnues de rigueur, ses réseaux à disposition et sa grande connaissance du football.

Ces derniers jours, le technicien étoilé a rassemblé ses joueurs à Djerba pour un stage éclair de remise en forme ou de reprise plutôt. Les blessés, les convalescents, les annoncés partants !

Tout le monde a participé audit stage. Même Msakni, Methnani et Brigui ont redoublé d'efforts afin de donner l'exemple comme on dit. Quant à Ammar Jmal, totalement rétabli de sa blessure, il retrouvera sa place au cœur de la défense de l'Etoile du Sahel.

Il faut dire qu'après le départ de Rami Bédoui en Arabie Saoudite, le retour de Jmal est forcément une gage de sûreté et d'expérience au sein de l'arrière-garde étoilée. Bédoui parti, Jmal formera la charnière avec Ben Aziza, voire Boughattas.

Plus haut maintenant, si l'ESS ne manque pas d'atouts et d'alternatives, il faudra forcément penser à remplacer Akaïchi, parti lui aussi en Arabie Saoudite.

Un fait est certain cependant à l'approche du grand format ESS-ST.

Roger Lemerre a une bonne connaissance du club pour mener à bien l'entreprise de redressement du grand club du Sahel.

On en saura davantage dès cet après-midi.