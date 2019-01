Tunisie: Célébration du cinéma postrévolutionnaire

De grands succès du cinéma tunisien sont au menu : «A peine j'ouvre les yeux» de Leïla Bouzid, «On est bien comme ça» de Mahdi Barsaoui, «7 et ½» de Najib Belkadhi, le coup de poing documentaire de Sami Tlili «Maudit soit le phosphate», ou des courts-métrages, comme «La laine sur le dos» de Lotfi Achour, le dernier succès de Nidhal Guiga «Astra», récompensé lors des dernières JCC, ou le poignant «Black Mamba» d'Amel Guellaty.

De l'inédit présenté lors des JCC de 2018, comme «La voie normale», le long-métrage documentaire d'Erige Shiri a été projeté le 29 décembre 2018. La majorité de ces films ont eu un accueil favorable. Le 2 janvier 2019, reprise avec «Boubarnous» de Badis Chouki et «It was better tomorrow» de Hend Boujemaâ. Le 4 janvier 2019, «Diaspora» d'Alaeddine Abou Taleb et «The last of us» d'Alaeddine Slim. Le 6 janvier 2019, toujours à 19h00, ont été programmés «Apnée» d'Insaf Arafa et «Corps étranger» de Raja Amari. Les férus étaient présents et chaque séance était également présentée et enrichie par un débat, animé par le réalisateur ou quelques acteurs principaux.

Organisée par le ministère des Affaires culturelles en collaboration avec le Cnci, cette manifestation entre dans le cadre des festivités culturelles qui commémorent l'anniversaire de la Révolution tunisienne et 8 ans de production cinématographique «post-révolution».