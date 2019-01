Tunisie: Zbidi se félicite de la coordination avec l'Algérie

Dans une déclaration adressée aux militaires, Zbidi a salué «les efforts fournis par les unités stationnées dans la région malgré les conditions climatiques difficiles en hiver comme en été et les dangers auxquels elles sont exposées dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic d'armes, la contrebande des marchandises et la migration clandestine».

Le ministre a souligné, également, l'importance de cette base militaire aux dimensions militaire, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire, face aux dangers auxquels est exposée la Tunisie, lit-on dans le communiqué rendu public par le ministère.

«Le renforcement de la capacité opérationnelle de l'armée de terre se poursuit, sans compter l'appui à la flotte de l'armée de l'air par des hélicoptères d'assaut et de reconnaissance équipés de systèmes sophistiqués et de drones spécialisés dans la reconnaissance, le renseignement et le contrôle aérien», a fait savoir Abdelkrim Zbidi.

Le ministre de la Défense a indiqué l'existence d'une coopération et d'une coordination avec l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé, et ce, à travers l'échange de renseignements et la tenue de réunions périodiques pour mieux assurer le contrôle des frontières terrestres tuniso-algériennes et leur sécurisation de façon optimale.

Abdelkrim Zbidi a également tenu, à cette occasion, à rendre hommage aux cadres médicaux et paramédicaux travaillant dans le gouvernorat de Kasserine «pour les efforts fournis dans le but d'assurer les soins nécessaires de toute urgence aux militaires».