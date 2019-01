Tunisie: L'heure des choix

Après les séances d'entraînement effectuées à Sfax, Krol a programmé samedi dernier un match d'application face à l'USMonastir.

Les deux équipes ont joué avec application. Les entraîneurs Krol et Dridi ont été très concentrés sur l'évolution de leurs joueurs aussi bien les anciens que les nouvelles recrues. Leur souci majeur était de faire leur choix de l'effectif susceptible de terminer la saison.

La première mi-temps a été assez équilibrée, mais l'USMonastir a réussi à prendre l'avantage par Ali Amri, profitant d'un déséquilibre flagrant des trois compartiments composés de jeunes joueurs et aussi de ceux qui sont revenus de blessure, tels que Moncer, Zouaghi, Dagdoug et Karoui. Le onze rentrant du CSS en première mi-temps : Dahmane, M.Ben Ali, Amamou, Zouaghi, Karoui, Huber, Hamdouni, Manuchio, H.Ben Ali, Dagdoug et Moncer. Ce dernier est enfin rétabli et a réussi à alimenter ses deux attaquants Manuchio et Hamdouni, mais ces derniers étaient en mal d'inspiration et ont raté plusieurs occasions de scorer.

L'Algérien Nadir Krichi serait-il la nouvelle recrue ?

A la reprise, Krol a titularisé une deuxième équipe, et ce, pour évaluer tous ses joueurs et pour voir à l'œuvre l'attaquant algérien Nadir Krichi. Ce dernier est actuellement à Sfax pour passer un test avec le CSS. Au cours de cette seconde période, le visage de l'équipe sfaxienne a changé avec un football fluide, grâce à la maîtrise technique de Mathlouthi, Djelassi, Oueslati (rétabli), Chaouat et surtout l'ex-sociétaire de Mouloudia Constantine, Nadir Krichi, qui a laissé une très bonne impression et a réussi à marquer le but de la victoire à la 82e, après une ouverture de Firas Chaouat.

Ce dernier a aussi été responsable du but égalisateur sfaxien, marqué sur penalty par Hamza Mathlouthi.

Le score de 2-1 en faveur du CSS importe peu, mais la manière de l'équipe sfaxienne fut convaincante et rassurante surtout après la reprise.

Voici, par ailleurs, la formation du CSS en seconde période : Gaâloul, Ben Hassine, Mathlouthi, Hnid, Makni, Djelassi, Chaouat, Oueslati, Nadir (Krichi), Kouakou et Bouraoui.