Gabon: Aghoma- Molombo-Warno - "L'invite désormais à la vigilance"

Le mouvement N.C.N (Nouvelle Conscience Nationale),par le biais de Aghoma- Molombo-Warno a fait une déclaration ce mardi 08 janvier 2019,suite à la tentative ou pas du coup d'État au Gabon. Entre doute et interrogations,les Gabonais restent divisés.Aussi,le leader de la NCN appelle t-il les Gabonais à plus de vigilance.

Puis -je me permettre le plus simplement de rappeler que la démocratie est le système politique dans lequel le pouvoir émane du peuple.En cette année 2019 est-on véritablement arrivé à cette effectivité au Gabon ? Sans présomption aucune, nous dirons que le chemin est encore long et semé d'embuches bien regrettables eu égard aux différents évènements survenus ces derniers jours entre autre, la tentative ou pas du coup d'état, c'est selon du lundi 07/01/2019 qui défraie toujours la chronique, car les armes ont fini par parler.

Mais comment et pourquoi en est-on arrivé à cette situation ? Si -t-elle est que les principes démocratiques sont respectés, c'est-à-dire l'application stricto-sensu de la Constitution dans notre pays. Qui porte véritablement la responsabilité du climat combien délétère qui prévaut dans le paysage politique au Gabon, même si l'on se refuse naïvement ou vicieusement à se l'admettre ? Ne sommes-nous plus capables de communiquer, de dialoguer dans cet aréopage politique pour trouver une issue à ce qui pourrait devenir une implosion si l'on y prend garde, « car qui veut noyer son chien l'accuse de rage ».

La démocratie tant souhaitée n'est plus alors qu'une apparence, une illusion car le risque est devenu trop grand d'une véritable dérive de la démocratie à l'oligarchie, si ce n'est déjà pas le cas, illustré par les guerres de tranchées. Pour ce faire, il faut absolument sauver le Gabon de la dérive des intellectuels en chaise longue, des imposteurs afin de distinguer le moment venu le chien du loup dans la nuit. Mais comment ? Sommes-nous tentés de s'interroger

Le mouvement N.C.N (nouvelle conscience nationale) se propose humblement comme une plate- forme de regroupement et de réflexion face aux enjeux de notre société. Celui-ci prône pour la non- violence dans la démarche pour la résorption de nos problématiques politiques.

C'est-à-dire cette attitude qui consiste à combattre l'injustice tout en en se refusant à avoir recours à la violence. Mais bien entendu certains ou plusieurs se refuseront à cela car estiment-ils que le Rubicon a été franchi, par la confiscation du pouvoir devenue la seule alternative pour les prédateurs inconscients au détriment du plus grand nombre à la remorque qui continuent à vivre dans la précarité. Mais qu'à cela ne tienne la non- violence est notre crédo, combien sommes-nous au Gabon pour occasionner des affrontements ? C'est pourquoi notre engagement, notre détermination et la foi sont sans faille en faisant chorus.

Le Gabon appartient à tous ses fils, tôt au tard la vérité triomphera avec d'autres perspectives et tout cela dans un esprit de paix, osons l'espérer. Aussi, l'histoire du Gabon est un combat et dans celui-ci, l'opinion, la sensibilisation de votre entourage au quotidien est une arme dont le citoyen doit s'approprier pour transformer positivement la société, même à la plus petite échelle à travers des regroupements familiaux, les associations etc... Nous appelons donc à la vigilance, vigilance, la lucidité de tous car mieux vaut prévoir que guérir, tout ne sera forcément pas comme avant.

NB/ Une concertation est prévue dans les prochains jours dans les bords de

L'Ogooué (Lambaréné) pour des échanges, des réflexions et propositions dans le cadre du mouvement N.C.N

AGHOMA- MOLOMBO-WARNO

Leader du Mouvement N.C.N