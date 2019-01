Congo-Brazzaville: Examens d'Etat 2017-2018 - Les admis déficients visuels récompensés

Le Centre d'information des Nations unies (Cinu) à Brazzaville, en collaboration avec l'Association nationale des aveugles et déficients du Congo (Anadvc), a remis, le 5 janvier, des prix aux élèves handicapés, dans le cadre de la célébration en différé de la Journée du mérite citoyen et de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap.

Le Cinu et son partenaire ont offert aux bacheliers des smartphones plus un lot de papiers bull pour la rédaction. Par contre, les brevetés ont reçu des postes récepteurs plus un lot de papiers bull. Le geste ainsi posé a permis de prôner l'inclusion sociale ainsi que l'automatisation des personnes vivant avec handicap pour ne laisser personne de côté, dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

« Je suis aveugle de naissance et mon handicap ne m'a pas empêché de faire des études. Aujourd'hui, je suis bachelier et suis fier de moi. Je remercie le Centre d'information des Nations unies et l'Association nationale des aveugles et déficients du Congo pour ce geste qui nous poussera à travailler encore davantage », a déclaré Yan Monkou, un des bénéficiaires du don.

À la faveur de cette cérémonie, le message du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, livré lors de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, a été repris par Prosper Mihindou, chargé de bureau au Cinu.

« L'engagement a été pris, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, pour réduire les inégalités et favoriser l'intégration sociale, économique et politique de toutes les personnes, notamment les personnes handicapées. Pour cela, il faut non seulement que la convention relative au droit des personnes handicapées soit appliquée partout et de manière systématique mais également que les opinions et préoccupations des personnes handicapées soient prises en compte dans les politiques et programmes nationaux... », indique le secrétaire général de l'ONU dans son message.

L'objectif précis souligné par ce texte est d'encourager les élèves aveugles et déficients visuels ayant satisfait au baccalauréat ainsi qu'au brevet d'études du premier cycle durant l'année scolaire 2017-2018. À Brazzaville, la Journée du mérite citoyen est commémorée pour la troisième fois par le Cinu et l'Anadvc.