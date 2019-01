Algérie: Chauffages à gaz - Les appareils commercialisés "conformes aux exigences de sécurité"

Alger — Les appareils de chauffage à gaz commercialisés sur le marché national "sont conformes aux exigences de sécurité", a affirmé à l'APS un responsable auprès du ministère du Commerce, qui considère que les décès par inhalation du monoxyde de carbone sont dus à des problèmes d'installation et d'entretien.

Selon le directeur général du controle économique et de la répression des fraudes auprès du ministère du Commerce, Abderrahmane Benhazil, les controles effectués en 2018, par les services de ce ministère, et ce, en amont de la commercialisation de ces produits sur le marché national ont montré, qu'à l'exception de deux appareils, les autres "ont été jugés conformes aux exigences de sécurité" telles que définies par l'arreté ministériel de 2016 fixant les exigences de sécurité pour les appareils à gaz combustible domestiques.

Concernant ces deux appareils interdits à la commercialisation, l'un, qui a été fabriqué localement, comportait un défaut de notice d'utilisation et d'entretien, tandis que le second, qui avait été importé, avait été jugé non conforme et bloqué a un niveau des services portuaires, précise le même responsable.

Il fait savoir qu'en 2017, les services du ministère du Commerce avaient relevé que 6% des produits controlés étaient non conformes, contre 61% en 2014 et 85% en 2013.

Pour les produits importés, les appareils de chauffage non conformes font systématiquement l'objet de blocage aux frontières, alors que les appareils produits localement et non conformes sont bloqués au niveau des unités de production avec l'obligation des fabricants concernés de prendre en charge la conformité de leurs appareils avant de les commercialiser, ajoute-t-il.

"Avec le dispositif de controle maintenu d'année en année, nous avons pu régler de manière définitive la question de non conformité des appareils de chauffage, et ce, aussi bien pour les produits locaux que ceux importés", poursuit M. Benhazil qui observe que le phénomène de non conformité de ces appareils a été fortement réduit depuis 2016.

Les controles de conformité de ces appareils de chauffage s'effectuent sur 18 paramètres dont la capacité d'adaptation de l'appareil aux différents types de gaz, la robustesse du produit, l'étanchéité du circuit du gaz au niveau de l'appareil, les injecteurs et les organes de préréglages, le dispositif d'allumage et la régulation de la pression ainsi que la présence d'une notice d'utilisation et d'entretien.

Certains essais peuvent s'effectuer in situ au niveau des ports et usines alors que d'autres sont réalisés au niveau des laboratoires d'essai du ministère du Commerce.

Dans ce sens, le directeur général du controle économique et de la répression des fraudes soutient que les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone sont dus à des problèmes d'installation et d'entretien de ces appareils.

A ce propos, il relève qu'un grand nombre d'utilisateurs de ces appareils recourent à des installateurs non agréés qui proposent des prix bas.

Aussi, l'entretien annuel par des professionnels des appareils est également "un point essentiel qui n'est pas assez pris en considération par les utilisateurs", regrette-t-il.

"Ce sont deux reflexes qui font défaut chez des usagers et qui peuvent provoquer ce type d'accidents", déplore le meme responsable.

Pour rappel, l'arreté interministériel de 2016 est applicable aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage et de lavage, qui brulent des combustibles gazeux.

Il stipule que l'appareil doit etre concu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lors qu'il est normalement utilisé.

Lors de sa mise sur le marché, l'appareil doit etre accompagné d'une notice technique concue pour l'installateur et qui doit contenir toutes les instructions d'installation, de réglage et d'entretien garantissant une exécution correcte de ces taches et une utilisation sure de l'appareil, note le meme texte.

L'arreté exige également que les matériaux utilisés pour la fabrication des appareils et des équipements doivent etre appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés etre soumis.

Depuis début janvier 2019, dix-neuf (19) personnes ont péri asphyxiées par des fuites de monoxyde de carbone dans plusieurs régions du pays, tandis que 66 personnes ont été secourues, selon les services de la Protection civile. .

Ce lourd bilan est induit par "des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence d'une bonne aération et la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et des chauffe-bains", note la Protection civile.