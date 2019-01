Algérie: Association Waha de Constantine - Une thérapie éducative pour une "école sans tabac"

Constantine — Galvanisée par des résultats jugés prometteurs dans le cycle primaire, l'association Waha d'aide aux malades atteints de cancer de Constantine enrichie sa pratique thérapeutique éducative anti-tabac et duplique son arsenal pédagogique, allant, pour mener à bien sa mission de sensibilisation à la dangerosité du tabagisme, jusqu'à s'incruster dans la "bulle" de collégiens et lycéens.

Ainsi, après avoir préalablement ciblé le cycle primaire, par le biais de l'intégration de fiches pédagogiques dans le programme scolaire de 4 ème et 5 ème année primaire de l'école pilote Meziane Cherif (nouvelle ville Ali Mendjeli), et les élèves du premier niveau du secondaire à travers une série de conférences, l'association Waha est désormais sur "les trois fronts", en orientant à présent son action en direction des collégiens.

Un programme de travail a été réalisé, à cet effet, en collaboration avec la direction de l'Education (DE) et le corps enseignant du CEM Abdelhamid Kerboua (El Khroub), retenu pour accueillir cette expérience, a expliqué à l'APS Ahmed Zemouli, vice-président de l'association Waha.

Initié dès le début de l'année scolaire, ce programme s'est traduit par l'élaboration de 15 fiches pédagogiques sur les dangers du tabac, intégrées dans différentes matières et répartis sur les quatre (4) niveaux, a-t-il ajouté, précisant que des questionnaires de renseignement anonymes seront distribués aux élèves pour connaitre leur rapport exact avec le tabac (notamment s'ils ont déjà fumé ou pas).

"L'expérience +école sans tabac+ sera entamée à partir du mois de janvier 2019", a indiqué, de son coté, Ahmed Kehili, directeur du CEM Kerboua, relevant que "la préparation des séquences d'apprentissage, qui concerneront toutes les matières y compris celle d'éducation physique, a été faite l'année dernière par les enseignants dont les propositions ont été retenues et intégrées dans le programme scolaire, et ce, en collaboration avec l'association Waha".

M.Kehili a expliqué que trois séquences d'apprentissage (fiches pédagogiques portant sur le tabac) ont été préalablement expérimentées au cours du 1 er trimestre 2018 et ont suscité l'adhésion des élèves et des parents, se félicitant que son établissement était déjà une "école sans tabac".

Elargir le cycle de conférences sur les méfaits du tabac

Autre action à reconduire pour l'actuelle année scolaire par l'association Waha, c'est l'extension de l'initiative visant à organiser des cycles de conférences de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme en direction des lycéens de 2ème année secondaire (AS) du lycée Kateb Yacine situé à Ali Mendjeli, après avoir ciblé, en 2017, les élèves de 1ère AS.

Pilotant le groupe Waha de lutte contre le tabac, Dr Najet Guemmadi, spécialiste en pneumologie, a fait savoir que ses membres vont poursuivre l'action entamée en 2017 avec les élèves de 1ère AS du lycée Kateb Yacine en renouvelant l'approche consistant à organiser des conférences sur les méfaits du tabac.

Concernant les lycéens de 2ème AS, qui ont suivi ces conférences en 2017, le groupe Waha de lutte contre le tabac envisage de développer un nouveau thème relatif aux "dangers de la chicha" (narguilé), a révélé la spécialiste, d'autant que "la chicha contient 25 fois plus de goudron et 2,5 fois plus de nicotine que la cigarette, en plus des maladies contagieuses du fait de passer de bouche en bouche".

Pour la présente année scolaire et la prochaine, le groupe Waha de lutte contre le tabac aspire, en outre, à enrichir les questionnaires d'évaluation, à normaliser des conférences type, améliorer l'approche pédagogique, étendre l'expérience aux classes de terminale du lycée Kateb Yacine et l'élargir à d'autres lycées de la wilaya.

Une école sans tabac par commune d'ici l'année prochaine

Première du genre à l'échelle nationale, l'expérience de l'école sans tabac, validée par le ministère de l'Education nationale (MEN), cible donc désormais trois (3) établissements scolaires des trois paliers de l'enseignement, avec en perspective la création de "12 écoles sans tabac dans la wilaya de Constantine, soit une par commune, d'ici la prochaine rentrée scolaire", a souligné Dr Guemmadi.

Une ambition confortée par les résultats de l'évaluation menée fin 2017, visant à analyser l'impact des conférences et des cours qui ont été dispensés aux élèves ciblés.

A cet effet, un premier bilan établi par le groupe Waha de lutte contre le tabac auprès de 90 élèves (trois (3) classes de 4ème AP) de l'école Meziane Cherif de Ali Mendjeli, sur la base d'une production écrite sur le tabac, ont mis en exergue une "bonne" assimilation des cours dans l'ensemble avec 44 % des élèves ayant obtenu entre très bien et bien, 38% entre bien et moyen et 18% faible, a détaillé la spécialiste en pneumologie.

L'évaluation des conférences sur les méfaits du tabac destinées aux lycéens a également permis de relever que sur 316 élèves agés entre 15 et 19 ans, 32 sont des fumeurs (soit 10% des élèves), tous de sexe masculin à part une fille, a-t-elle assuré.

D'après un questionnaire d'évaluation anonyme soumis aux lycéens concernés (neuf (9) classes de 1 ères AS), ils étaient 49 % à répondre correctement à une question portant sur les composants de la cigarette avant la conférence, alors qu'après la conférence le pourcentage des bonnes réponses à atteint 92%.

A noter, par ailleurs, que le groupe Waha de lutte contre le tabac, de l'association Waha d'aide aux malades de cancer de Constantine? a été honoré, le 6 octobre dernier par la ministre de l'Education nationale, à l'occasion de la journée de l'enseignant pour son projet d'école sans tabac.