Algérie: L'association Numidya crée un nouveau site dédié à l'apprentissage de Tamazight

Oran — L'association culturelle "Numidya" d'Oran a développé, dans le cadre d'un projet avec l'Union Européenne, un nouveau site dédié à l'apprentissage de tamazight, intitulé "Asmel uselmed n Tmazigt", a-t-on appris, mercredi, de son vice président, Akli Ouamara.

"Il s'agit d'un projet comportant quatre axes : un site d'apprentissage de la langue tamazight, un dictionnaire en ligne, un site de contes pour enfants et un journal électronique", a indiqué Akli Ouamara, interrogé par l'APS, en marge du programme lancé par l'association, en partenariat avec la direction locale de la Culture, à l'occasion de la fête de Yennayer.

Le projet intitulé "Utilisation des nouvelles technologies pour la sauvegarde et la promotion de l'oralité amazighe", a débuté à la fin de l'année 2016 pour être finalisé en 2018, donnant naissance à ces quatre supports pour la promotion de tamazight, a précisé le responsable.

S'agissant du dictionnaire, M. Ouamara a expliqué que le travail de collecte des mots et des expressions amazighes a débuté, il y a des années. "Les membres de l'association ont effectué un travail colossal pour la collecte. Ils ont réussi à réunir plus de 20.000 mots", a-t-il noté. Le dictionnaire amazigh-français et français-amazigh, "Asmal umawel" est appelé à être enrichi au fur et à mesure, a-t-il ajouté.

Le site internet d'apprentissage de la langue, encore en phase d'expérimentation, commence déjà à drainer des membres et des apprenants, a encore expliqué le responsable. Quant au journal électronique, "Tafukt", il est pris en charge par des intellectuels de différentes régions du pays et même de l'étranger, qui militent pour la promotion de la langue et la culture amazighe.

Le site des contes pour enfants intitulé "Asmal n tmucuha" comporte déjà plusieurs contes puisés du patrimoine oral amazigh. L'association Numidya a déjà publié, dans la collection Timeayin, deux contes pour enfants avec le soutien de la DJS de la wilaya d'Oran.

Les quatre autres contes, réalisés avec le soutien et l'aide du ministère de la Culture et de l'Union Européenne, dans le cadre du Programme d'appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, sont disponibles en version papier. Ces contes sont accompagnés d'un CD multimédia qui comporte des illustrations et une version audio du conte, avec la possibilité d'un sous-titrage en français ou en arabe.

Par ailleurs, le programme de l'association pour la célébration de Yennayer dans la wilaya d'Oran se poursuit jusqu'au 12 janvier en cours, avec des conférences, des projections de films, des après-midi poétiques, des expositions artistiques et d'artisanat au Musée des arts modernes d'Oran (MAMO), rappelle-t-on.