Soudan: Al-Bashir - Le Dialogue est le seul moyen de résoudre les problèmes du pays

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a souligné l'engagement de l'Etat à la mise en œuvre des résultats du Dialogue National, approuvé par le peuple soudanais dans sa forme actuelle, a-t-il ajouté, qui fait la seule issue des Défis auxquels le pays est confronté.

Le Président a fait l'éloge des Forces Nationales et Politiques ayant répondu au Dialogue.

S'exprimant lors d'un Rassemblement Soudanais pour la Paix organisé par les Forces de Dialogue National dans la Place Verte à Khartoum, le Président de la République a déclaré Mercredi que le Soudan était toujours aux prises avec des Conspirations visant à la Dignité du Peuple Soudanais avec Patience et Courage, évoquant les tentatives des Cercles du Colonialisme visant à saper le peuple soudanais, son unité et sa stabilité.

Il a déclaré: «Ils nous ont Bloqués et Combattus, mais cela nous a rendus plus Puissants et nous ne nous Inclinerons pas sauf pour Allah, le Tout-Puissant.

Le Président a déclaré que certains pays avaient tenté de faire chanter le Soudan par du Blé et des Dollars pour la Souveraineté et la Dignité du Peuple Soudanais, ajoutant que ceux-ci pensaient que le Soudan suivrait les pays effondrés mais ils attendraient longtemps et Seraient Déçus.

Le Président Al-Bashir a salué les Forces Armées, la Police et le Service de Sécurité pour leur maintien de la sécurité du pays, révélant qu'ils avaient traité les récentes Manifestations avec Professionnalisme et manière Civilisée.

Il a souligné que toute tentative de Vandalisme ou ciblant des Propriétés Publiques et Privées serait décisivement défendue.

Le Président Al-Bashir a déclaré que ceux qui recherchent le Pouvoir devraient s'adresser au peuple soudanais et se préparer pour les Elections de 2020, appelant les Jeunes à se préparer à assumer des Responsabilités au cours de la prochaine étape.

Il a salué la Patience du Peuple Soudanais et sa Position au Côté du Gouvernement de l'Accord National, soulignant que toutes les difficultés de la vie seraient surmontées grâce aux Mesures Prises par le Gouvernement.

Le Président Al-Bashir a remercié les pays frères et amis pour leur soutien au Soudan tels que les Emirats Arabes Unis (EAU), le Koweït, la Chine, la Russie et le Qatar.

Il a souligné que, malgré les difficultés de la vie, le peuple soudanais ouvrait ses portes à l'Accueil de Réfugiés d'autres pays afin de concrétiser le Sens de la Solidarité.

Le Président a appelé les Détenteurs d'Armes à Feu à faire Preuve de Sagesse et à Engager un Processus de Dialogue National, car le Soudan, a-t-il, expliqué est la patrie qui peut embrasser tout le Monde.

Il a déclaré que le Résultat du Dialogue National avait abordé toutes les Questions de la patrie et a abouti au Résultat selon lequel l'Etat s'embarquait en Coordination avec toutes les Forces du Dialogue pour le mettre en œuvre.