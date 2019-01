Congo-Kinshasa: Beni - Omar Kavota condamne le récent massacre et appelle à mettre fin à cette tragédie

« Notre vœu le plus ardent, dit-il, est de voir l'armée et la MONUSCO mettre fin à cette tragédie, pour que les élections se tiennent effectivement au mois de mars. L'attention de l'opinion et des autorités du pays est présentement tournée vers la proclamation des résultats de la présidentielle. Mais notre souhait est que cela ne puisse pas occulter l'insécurité que vivent les habitants de Beni », a déclaré mercredi à Radio Okapi, Omar Kavota, notable de Beni .

Omar Kavota, qui est également candidat aux élections législatives renvoyées à mars 2019 dans cette région, a condamné le massacre d'une dizaine de personnes le lundi 7 janvier 2018, au village Mavivi, au nord de la ville de Beni dans la province du Nord-Kivu.

Il appelle la MONUSCO et les FARDC à multiplier des efforts pour mettre fin à cette situation d'insécurité, qui est d'ailleurs l'une des causes de la non tenue des scrutions du 30 décembre dernier dans cette région, craignant une nouvelle une nouvelle fois l'annulation des scrutins, à cause de l'insécurité.