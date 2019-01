Togo: Kevin Denkey - « Devenir un jour comme Adebayor »

Très vite adopté par le public de Lomé après ses débuts en équipe nationale, Kevin Denkey poursuit sa progression. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur du Nimes Olympiques, l'attaquant s'est envolé en prêt à Béziers (Ligue 2).

Pour s'assurer une carrière prolifique, le jeune joueur de 18 ans peut compter sur des conseils d'un footballeur de luxe. Il s'agit d'Emmanuel Adebayor, la star du football togolais. « Arriver en sélection et jouer avec lui, je ne m'y attendais pas. Quand j'étais petit, je le voyais à la TV, il nous a qualifiés pour la CAN. J'ai vu ça étant petit, c'était un truc de fou. On a commencé à échanger, à ma grande surprise, il m'a directement accepté, pris sous son aile. Il me parlait beaucoup, m'a mis à l'aise. C'est le plus ancien de la sélection et il y a fait de grandes choses. Il m'a clairement dit qu'il voyait un potentiel en moi. On s'appelle beaucoup, on s'envoie des messages, il me conseille toujours. C'est devenu un grand frère. Il me montre le chemin du travail, du sérieux, tous les détails qui font que je puisse devenir un jour comme lui« , confie Denkey dans un entretien au site du Tournoi Maurice Revello qui l'a révélé l'été dernier.

Il n'en faut d'ailleurs pas plus pour que la comparaison s'installe. « On n'a pas le même style de jeu même si nous sommes tous les deux des buteurs. Concernant la fameuse succession, il m'a dit qu'il croyait en ça. Pour ma part, c'est ce que je veux clairement mais bien évidemment les choses n'arrivent pas comme ça. Il faut travailler très dur et écouter car je dois encore progresser. Je suis bien entouré en sélection avec Claude Le Roy notamment. C'est quand même une personnalité du football, j'écoute tout ce qu'il me dit. Je me sens bien entouré pour succéder un jour à Emmanuel Adebayor et accomplir de bonnes choses comme lui« , ajoute t-il.