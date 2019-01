Sénégal: Kara Mbodji et le FC Nantes, le divorce semble consumé

Retour à l'envoyeur ? Le défenseur Kara Mbodji (28 ans) pourrait quitter le FC Nantes très rapidement. Un temps annoncé peu avant le mercato hivernal, la fin de collaboration entre Nantes et Kara Mbodji ne semblait plus à l'ordre du jour en 2019, le défenseur sénégalais restant sur deux titularisations avec le club de Loire Atlantique. Mais les choses ont mal tourné mardi.

Présent dans le onze face à Montpellier, Kara n'a apprécié d'être remplacé par Anthony Limbombe peu avant l'heure de jeu. Il n'a pas serré la main de son coach et cela a visiblement été chaud entre les deux hommes après la rencontre. Selon les informations de 20 Minutes, son courroux a atteint son paroxysme dans le vestiaire juste après le succès (2-0) des Canaris. Mbodji et Halilhodzic ont dû être séparés alors qu'ils s'invectivaient et qu'ils allaient en venir aux mains.

Le défenseur central des Canaris, qui a eu une altercation musclée avec son entraîneur Vahid Halilhodzic juste après la rencontre, n'était pas à l'entraînement ce matin. De quoi plus que douter d'une possible collaboration pour le reste de la saison entre l'entraîneur de Nantes et le joueur. Selon La Dernière Heure, Kara Mbodji se rapproche bien d'Anderlecht. Prêté par le Sporting depuis l'été, Kara devrait donc rapidement revenir vers la Belgique. Les dirigeants anderlechtois devront donc se décider d'ici le 31 janvier : faire volte-face et réintégrer Kara ou lui trouver un nouveau port d'attache.