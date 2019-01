Angola/Egypte: Mondial 2019 Handball - La Tunisie, l'Egypte et l'Angola sur le pont

Début ce jeudi de l'édition 2018 des Championnats du monde de handball. 24 équipes seront en compétition dont 3 africaines. il s'agit de la Tunisie, de l'Egypte et de l'Angola.

Pour le tour préliminaires, les équipes sont réparties en 4 groupes de 6 pays. Le groupe A comprend la France, grande favorite du tournoi, la Russie, l'Allemagne un des pays hôtes, la Serbie, le Brésil et la Corée (les deux ensemble).

Le groupe B renferme l'Espagne, la Croatie, Macédoine, Islande, Bahrein et Japon.

La Tunisie se retrouve dans le groupe C avec le Danemark (second pays hôte), la Norvège, l'Autriche, le Chili et l'Arabie saoudite.

Et les deux autres pays africains (Egypte et Angola) sont dans le groupe D aux côtés de la Suède, la Hongrie, le Qatar et l'Argentine.

La compétition prend fin le 27 janvier.