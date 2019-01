Congo-Kinshasa: Présidentielle - La Céni promet les résultats pour ce mercredi soir

Photo: congonouveau.org

Felix Tshisekedi, cadre de l'UDPS et membre du Rassemblement lors de travaux du dialogue national inclusif à Kinshasa

L'armée est déployée autour du siège de la Commission électorale qui prévoit d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle ce mercredi en fin de soirée.

Article actualisé à 19h GMT. Les résultats ne sont pas encore connus à l'heure où nous bouclons nos éditions.

Tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa qui est entrée dans la dernière ligne droite avant l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre. Ceux-ci pourraient tomber ce mercredi soir à 22 heures GMT, à en croire l'annonce faite par le président de la Céni Corneille Nangaa devant les journalistes réunis au siège de la Commission.

La présence de l'armée autour du bâtiment de la Céni, ainsi qu'un bus de la télévision nationale, semblaient en effet indiquer l'imminence des résultats.

Respecter le résultat des urnes

Lors d'un point de presse organisé mardi à la cathédrale du centenaire de l'église protestante, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) ainsi que l'Eglise du Christ au Congo ont tenu à rappeler que le processus électoral se déroule sur fond d'une crise de confiance.

"Nous encourageons la Céni à ne publier que les résultats du comptage manuel et dont les résultats devront être affichés devant tous les bureaux de vote", a souhaité l'Abbé Donatien Nsholé, le secrétaire général de la Cenco.

De son côté, la majorité présidentielle a appelé le peuple au calme via son porte-parole André Alain Atundu :

"La majorité présidentielle appelle le peuple à une vigilance absolue et au calme. En effet, circule dans certains milieux ésotériques un plan savamment conçu pour atteindre l'objectif d'une transition sans Kabila, un cas de figure que ne prévoit aucun mécanisme démocratique et aucune disposition constitutionnelle. Ces leaders de l'opposition radicalisée et djihadistes espèrent intimement que leurs appels trouveront un écho auprès de complices internationaux, car pour eux l'alternance signifie l'élimination de Shadary de la course. Quelle aberration démocratique !"

L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, de son côté a voulu se dédouaner de tous soupçons concernant un quelconque rapprochement entre son président, Félix Tshisekedi, et Joseph Kabila le président sortant en RDC.

C'est du moins ce sur quoi a insisté Jean Marc Kabund, le secrétaire général de l'UDPS :

"Quant aux rumeurs faisant état d'un rapprochement entre le président sortant Joseph Kabila et le candidat pressenti gagnant, en l'occurrence Félix Tshisekedi, l'UDPS tient à préciser qu'elle s'inscrit dans toute logique de réconciliation nationale et s'oppose à toute politique de règlement de compte et de chasse à l'homme."

En attendant, l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier, les différents acteurs politiques congolais ne cessent de communiquer et appellent la Céni à respecter la vérité des urnes.