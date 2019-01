Seychelles: Le président des Seychelles félicite Andry Rajoelina pour sa victore à l'élection présidentielle de Madagascar

Le Président des Seychelles Danny Faure a félicité le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, qui a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle a Madagascar.

Dans un message adressé au nouveau président, le president Faure a estimé que le choix que les Malgaches viennent de lui porter était la consécration de son engagement constant pour l'avènement d'une nation malgache réconciliée avec elle-même, démocratique et prospère.

« Je voudrais donc saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la pérennité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays frères, et vous réitérer mon attachement personnel à la poursuite et à l'approfondissement des relations de coopération bilatérale.

Madagascar et les Seychelles sont deux pays voisins de l'Océan Indien.

« Je reste persuadé que, par votre implication personnelle, que nos deux pays continueront à œuvrer au raffermissement de la coopération bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et à la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre chère India-océanisme, en particulier, et dans notre continent, en général. »