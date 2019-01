Seychelles: Trois seychelloises reconnues pour leurs contributions au développement des Seychelles

Trois femmes seychelloises ont été récompensées et reconnues par CEO Global, pour le rôle important qu'elles ont joué dans leur domaine d'activité, en faisant progresser le développement de la société.

Récompensée dans le cadre du programme des femmes les plus influentes de la catégorie affaires dans l'Afrique et dans les gouvernements panafricains, Daniella Payet-Alis a reçu le prix 'Lifetime Achiever', faisant partie de 19 femmes ayant reçu ce titre à la fin de l'année dernière.

Rosemary Elizabeth et Rosie Bistoquet se sont classées parmi les vainqueurs nationaux des organisations de la protection sociale et de la société civile et des responsables de l'emploi du gouvernement

CEO Global est une organisation offrant des opportunités d'apprentissage et de développement aux entreprises en matière de coaching professionnel, par le biais de réunions de groupes de pairs animées par des chefs de groupe expérimentés.

Le programme des femmes les plus influentes dans les entreprises et les gouvernements est conçu pour élever et reconnaître les femmes de tout le continent africain. Il fournit une plate-forme que ces femmes peuvent utiliser pour célébrer leurs réalisations, tout en rendant hommage aux femmes qui exercent constamment une influence positive sur le continent.

Mme. Payet-Alis a été reconnue pour l'accomplissement de sa vie quant à son implication dans le secteur du tourisme aux Seychelles, une région dans laquelle elle a commencé à travailler dès l'âge de 13 ans.

Photo : Intéressée par le tourisme durable dans le pays, elle a fondé la Fondation du tourisme durable des Seychelles (SSTF) qui s'efforce de faire des Seychelles un exemple de bonne pratique internationale pour le tourisme durable grâce à une approche de collaboration intégrée entre les secteurs public, privé et universitaire.(Daniella Payet-Allis) Photo License: CC-BY

«Il y a tellement de choses à partager dans cette vie et il y a encore beaucoup à faire. J'espère que ce prix n'est que le début et qu'il aidera à inspirer les autres ainsi que la prochaine génération à se connecter, à partager et à échanger dans la région », a déclaré Mme. Payet-Alis.

Intéressée par le tourisme durable dans le pays, elle a fondé la Fondation du tourisme durable des Seychelles (SSTF) qui s'efforce de faire des Seychelles un exemple de bonne pratique internationale pour le tourisme durable grâce à une approche de collaboration intégrée entre les secteurs public, privé et universitaire.

De son côté, Mme. Elizabeth est impliquée depuis plus de 40 ans dans le développement de la société civile des Seychelles, œuvrant à l'autonomisation des femmes de l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental.

Rosemary Elizabeth (troisième à gauche) a fondé cinq organisations non gouvernementales et a collaboré avec une douzaine d'autres, toutes axées sur la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.(Daniella Payet-Allis) Photo License: CC-BY

Recevoir ce prix prouve que je contribue énormément à la société, surtout lorsqu'il s'agit de faire progresser les femmes dans la vie», a déclaré Mme Elizabeth.

Elle a fondé cinq organisations non gouvernementales et a collaboré avec une douzaine d'autres, toutes axées sur la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle a attribué son travail le plus influent à son implication dans deux de ces organisations - l'Alliance de solidarité pour la famille (ASSF) et l'Organisation de solidarité de femmes en action (WASO).

Mme. Bistoquet gère plus de 100 personnes en tant que directeur au ministère de la Santé. Elle est également présidente de l'Association des infirmières et infirmiers des Seychelles (NARS), position qu'elle a prise en 2016. Au cours des années, Mme. Bistoquet a animé et promu plus de 100 forums multisectoriels nationaux sur la santé pour différentes organisations à l'échelle nationale.

Photo : Bistoquet gère plus de 100 personnes en tant que directeur au ministère de la santé. (Joena Bonnelame) Photo License: CC-BY

La SNA n'a pas pu joindre Mme. Bistoquet pour recevoir sa réaction après avoir remporté le prix.

Toutes les lauréates du programme des femmes les plus influentes de la catégorie affaires et gouvernements panafricains ont été nommés par des personnalités qui ont reconnu la contribution de ces femmes dans leur pays.

Les trois femmes seychelloises ont également figuré dans l'édition régionale 2018/2019 du magazine «Les femmes les plus influentes en Afrique», aux côtés de leurs homologues du continent.