Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Romi Oyo échange avec ses mandants

L'élu de la troisième circonscription électorale de Ouenzé a organisé, le 9 janvier à Brazzaville, une réunion pour discuter avec les chefs de quartier et tenter de proposer des pistes de solutions aux problèmes qui minent cette entité.

Au cours de l'échange interactif, les chefs de bloc et quartier ont plaidé pour le désengorgement de la chaussée de l'avenue Mgr Benoît Ngatsongo, obstruée par les débits de boissons, les bars-dancing, épaves de voitures et autres. « Cela dépend du maire mais en tant que citoyen, il nous faut adresser un rapport au chef du quartier et si possible, à l'administrateur-maire d'arrondissement », a répondu l'honorable Romi Oyo.

Les responsables de blocs et quartiers ont également évoqué le phénomène des délestages ainsi que les branchements pirates du courant. De même ils ont posé le problème de l'augmentation de la capacité du transformateur électrique dans leur zone.

Face aux questions d'assainissement, la population a proposé le renforcement du système de drainage des eaux usées et pluviales qu'il a initié dans les quartiers 56 et 57. « En période de saison sèche, nous avons assaini ces lieux. Que la direction de l'école des Trois martyrs mette en application la circulaire du Premier ministre pour continuer de nettoyer chaque premier samedi du mois. Mais si elle ne fait rien, nous même allons revenir pour épurer », a ajouté le député de Ouenzé III.

Ses mandants ont également sollicité l'indulgence du député pour que les rues et avenues des quartiers 56 et 57 soit nivelées. « Nous allons travailler concomitamment avec les services de la mairie pour trouver des niveleuses et autres engins mais les chefs de bloc et de quartier doivent répertorier davantage les secteurs à niveler », a signifié Romi Oyo.

L'élu de la troisième circonscription électorale de Ouenzé a pris acte pour la réhabilitation du mur de clôture d'une école publique, basée dans le quartier 56. Il a enfin souhaité que les chefs de bloc et de quartier conscientisent la population sur les sujets importants.