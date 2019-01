Togo: Boukpessi renvoie le cortège dans les dédales d'Anfamé

communiqué de presse

Dans une correspondance adressée ce Mercredi 09 Janvier 2019 à la C14, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Payadowa Boukpessi, au nom du gouvernement, apporte des modifications aux itinéraires retenus par ce regroupement de partis politiques de l'opposition pour ces marches suivies de meeting à Lomé le Samedi 12 Janvier 2019.

"Je tiens à vous rappeler que certains tronçons et lieux que vous avez choisis à Lomé ont déjà été utilisés pour les mêmes causes pendant plus de sept mois par votre coalition.

Et comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire, cette utilisation à répétition de ces lieux a entrainé de la part des riverains convernés des plaintes pour tous les désagréments que cela entraine", c'est ce qu'indique un extrait du courrier dont nous avons reçue copie, et qui dans sa suite informe que, "pour éviter que la poursuite d'utilisation de ces tronçons et lieux pour les manifestations n'entraine des risques de troubles graves à l'ordre public, le gouvernement a décidé que ces tronçons, places et quartiers, utilisés durant plus de sept mois consécutifs soient soulagés".

Ainsi, contrairement aux trois points de départ retenus par cette coalition, le ministre en recommande deux qui n'ont rien à voir avec les attentes des organiisateurs, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour le point de chute.

Voici donc à Lomé, ce que propose Boukpessi qui a d'ailleurs interdit les manifestations de l'intérieeur du pays :

A Lomé

Axe 1 : Carrefour Eglise Néo Apostolique près de Gakpoto...-... Carrefour Eglise des Assemblées de Dieu (Anfamé)

Axe 2 : Carrefour marché de Bè... -... Carrefour Eglise des Assemblées de Dieu (Anfamé)

La coalition appréciera...