Mauritanie: Des milliers de Mauritaniens marchent à Nouakchott contre "la haine et l'extrémisme"

Nouakchott — Des milliers de Mauritaniens ont pris part, mercredi à Nouakchott, à une marche nationale pour exprimer une position unifiée contre toutes formes de discrimination et contre tout ce qui peut porter atteinte à la cohésion du peuple mauritanien et à la solidarité de ses composantes, rapporte la presse locale.

La marche, initiée par le gouvernement mauritanien et à laquelle ont, notamment, pris part le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, des membres du gouvernement, plusieurs membres de l'Assemblée nationale (Parlement) et des représentants de groupes politiques, syndicaux et de la société civile, vise à "faire face aux discours haineux ".

"Les populations sont venues unanimement pour faire barrage aux auteurs des discours de la haine et de la division et témoigner leur attachement à la préservation de l'unité nationale et la cohésion sociale, d'une part, et de défendre les valeurs de la tolérance et de la cohabitation pacifique dans un climat de paix et de sécurité", a souligné la Primature dans un communiqué.

Les participants à la a marche ont scandé des slogans appelant à l'unité nationale: "Ensemble contre le racisme et les racistes", "Non aux discours de haine", "Non aux precheurs et artisans de la discorde", "Oui pour une Mauritanie prospère, solidaire et unifiée", "Non à la haine et à l'extrémisme".

Dans un discours prononcé lors d'un meeting organisé à la fin de la marche dans l'enceinte de l'ancien aéroport de Nouakchott, le Président mauritanien a indiqué que "la présence massive à cette marche est une réponse cinglante du peuple mauritanien aux apotres de la division et de l'extrémisme qui se comptent au demeurant sur le bout des doigts".

"La sortie de ce grand nombre de citoyens prouve leur fort sentiment de préserver l'unité nationale et d'assumer leur responsabilité à l'égard de la Nation et de son histoire glorieuse, ainsi que leur ferme opposition aux tenants de la discorde au sein du peuple mauritanien, ceux-là meme qui ont des agendas extérieurs et des idées destructrices", dit-il.